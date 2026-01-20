Current Bangladesh Time
Tuesday January ২০, ২০২৬ ৫:২৪ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » বরিশালে জাল টাকাসহ কিশোর আটক
২০ January ২০২৬ Tuesday ১১:৫০:২৮ AM
Print this E-mail this

বরিশালে জাল টাকাসহ কিশোর আটক

নগর প্রতিনিধি:

বরিশালে জাল টাকাসহ হৃদয় হাওলাদার (১৭) নামে এক কিশোরকে আটক করেছে মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত সাড়ে ১০টায় বরিশাল মহানগরীর ২৮ নং ওয়ার্ডের শেরে সড়কের লোহারপুল এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক হৃদয় পেশায় অটোরিকশা চালক এবং ওই এলাকার সফিক হাওলাদারের ছেলে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন নগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. ফিরোজ আলম।

পুলিশ জানায়, লোহারপুল এলাকার অটো রিকশা মালিক সাব্বিরের অটো ভাড়া পরিশোধ করতে গত রোববার (১৮ জানুয়ারি) রাতে নতুন ৫০ টাকার দশটি নোট দেন হৃদয়। সোমবার সকালে টাকাগুলো দিয়ে কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে লক্ষ্য করতে পারেন সেগুলো নকল।

অটো রিকশা মালিক সাব্বির জানান, হৃদয়ের কাছে সোমবার রাতে বিষয়টি জানতে চাইলে তার কথা বার্তায় অসংগতি মনে হলে তাকে তল্লাশি চালিয়ে ৫০ টাকার আরো ৯০ টি নোট উদ্ধার করা হয়। পরে গোয়েন্দা পুলিশের একটি টহল টিমের কাছে হৃদকে তুলে দেন তারা।

মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের উপ-পরিদর্শক মো. ফিরোজ আলম জানান, ধারণা করা হচ্ছে এর আগে বরিশাল থেকে যে কিশোরদের জাল টাকাসহ আটক করা হয়েছে হৃদয় ওই চক্রেরই সদস্য। তাকে আটক করে মেট্রোপলিটন বিমানবন্দর থানায় হস্তান্তরের প্রক্রিয়া চলছে।

এর আগে গত ১৩ জানুয়ারি বরিশাল মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ জাল টাকা চার কিশোরকে গ্রেফতার করে গোয়েন্দা পুলিশ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে নদীপথে ঢুকছে অস্ত্র, নির্বাচনের আগে জনমনে আতঙ্ক
বরিশালে বাড়ছে রোটা ভাইরাসের প্রকোপ : আক্রান্তদের অর্ধেকই শিশু
ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেবে প্রশাসন: বরিশাল জেলা প্রশাসক
‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে কাউকে ফ্যাসিবাদী হতে দেয়া যাবে না:পিরোজপুরে উপদেষ্টা ফরিদা
বরিশালে প্রতিদিন ৯টি ডিভোর্স, বিচ্ছেদের আবেদনে এগিয়ে নারীরা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 