Home » বরিশাল » বানারীপাড়া » বরিশালে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন ও কাঁচামাল জব্দ
২০ January ২০২৬ Tuesday ১১:৫৭:৪৪ AM
বরিশালে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন ও কাঁচামাল জব্দ

বানারীপাড়া প্রতিনিধি:

বরিশালের বানারীপাড়ায় একটি প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ নিষিদ্ধ পলিথিন ও কাঁচামাল জব্দ করেছে পরিবেশ অধিদফতর।

সোমবার (১৯ জানুয়ারি) রাত ৮টার দিকে পৌর এলাকার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের চেয়ারম্যান গলি সড়ক এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করা হয়।

বিষয়টি নিশ্চিত করে পরিবেশ অধিদফতর বরিশাল জেলা কার্যালয় জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ৪ নম্বর ওয়ার্ডের খালপাড় সড়কে অবস্থিত মেসার্স জাবের প্লাস্টিক অ্যান্ড প্যাকেজিং কারখানায় অভিযান চালানো হয়। অভিযানে পলিথিন তৈরির তিন হাজার কেজি কাঁচামাল (পিপিই দানা) এবং ৭২০ কেজি নিষিদ্ধ পলিথিন জব্দ করা হয়। তবে এ সময় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

পরিবেশ অধিদফতর বরিশাল জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক কাজী সাইফুজ্জামান জানান, বানারীপাড়ার একটি প্লাস্টিক কারখানায় গোপনে নিষিদ্ধ পলিথিন তৈরি হচ্ছে-এমন তথ্যের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে বিপুল পরিমাণ পলিথিন ও কাঁচামাল জব্দ করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কারখানাটির মালিক মো. জিয়া মুঠোফোনে দাবি করেন, কারখানায় কোনো পলিথিন তৈরি হচ্ছিল না। শুধু প্লাস্টিক পণ্য তৈরির জন্য অনুমোদন নেয়া রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
