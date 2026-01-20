Current Bangladesh Time
Tuesday January ২০, ২০২৬ ৫:২৫ PM
Barisal News
Latest News
Home » ঝালকাঠি » ঝালকাঠি সদর » ঝালকাঠিতে নিখোঁজ নারীর মরদেহ উদ্ধার: নাকে রক্তের দাগ, স্বর্ণালংকার উধাও
২০ January ২০২৬ Tuesday ২:২৯:৫৯ PM
Print this E-mail this

ঝালকাঠিতে নিখোঁজ নারীর মরদেহ উদ্ধার: নাকে রক্তের দাগ, স্বর্ণালংকার উধাও

ঝালকাঠি প্রতিনিধি:

ঝালকাঠিতে নিখোঁজের প্রায় ৮ ঘণ্টা পর এক নারীর মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তবে মরদেহ থেকে কানের স্বর্ণের দুল ও নাকফুল উধাও থাকায় স্বর্ণালংকারের জন্যই তাকে হত্যা করা হয়েছে বলে ধারণা করছেন স্বজন ও এলাকাবাসী।

সোমবার (২০ জানুয়ারি) রাতে শহরের নতুন চর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। নিহত নারীর নাম নিলুফা ইয়াসমিন (৬০)। তিনি ওই এলাকার প্রয়াত শুক্কুর আলী হাওলাদারের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার রাতে এশার নামাজ শেষে প্রতিদিনের মতো প্রতিবেশীর বাসায় যাওয়ার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হন নিলুফা ইয়াসমিন। এরপর থেকেই তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। পরে মঙ্গলবার ভোররাতে বাড়ির সামনে সুগন্ধা নদীর ঘাটে তার মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে স্বজন ও এলাকাবাসী।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহ উদ্ধার করে। তবে মরদেহের সঙ্গে কানে থাকা স্বর্ণের দুল ও নাকফুল পাওয়া যায়নি। এছাড়া নাকে রক্তের দাগও দেখা গেছে। স্বজন ও এলাকাবাসীর ধারণা, স্বর্ণালংকার ছিনিয়ে নিতেই তাকে হত্যা করা হয়েছে।

ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন ঝালকাঠির পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান। ঝালকাঠি সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (তদন্ত) মো. বেলায়েত হোসেন জানান, এ ঘটনায় ময়নাতদন্তসহ প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে নদীপথে ঢুকছে অস্ত্র, নির্বাচনের আগে জনমনে আতঙ্ক
বরিশালে বাড়ছে রোটা ভাইরাসের প্রকোপ : আক্রান্তদের অর্ধেকই শিশু
ইতিহাসের সেরা নির্বাচন উপহার দেবে প্রশাসন: বরিশাল জেলা প্রশাসক
‘হ্যাঁ’ ভোটের মাধ্যমে কাউকে ফ্যাসিবাদী হতে দেয়া যাবে না:পিরোজপুরে উপদেষ্টা ফরিদা
বরিশালে প্রতিদিন ৯টি ডিভোর্স, বিচ্ছেদের আবেদনে এগিয়ে নারীরা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 