নির্বাচন ঘিরে টানা চার দিনের ছুটি

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি দেশে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচন উপলক্ষে ওইদিন এবং তার আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে টানা চার দিনের ছুটি পাচ্ছেন সরকারি চাকরিজীবীরা।নির্বাচন কমিশন (ইসি) ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১২ ফেব্রুয়ারি সকাল ৭টা ৩০ মিনিট থেকে বিকেল ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোটগ্রহণ চলবে।১২ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সাধারণ ছুটি থাকবে। এর আগের দিন ১১ ফেব্রুয়ারি বুধবারও সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে সরকার। আর নির্বাচনের পরের দুই দিন শুক্রবার ও শনিবার সাপ্তাহিক ছুটি হওয়ায় সরকারি চাকরিজীবীরা টানা চার দিনের ছুটি ভোগ করবেন। এছাড়া শিল্পাঞ্চলের শ্রমিকদের জন্য ছুটি থাকবে ১০ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবারও।ফলেতাদের কারও কারও কারখানার নিয়মে ছুটি আরও বেশি হতে পারে।খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, নির্বাচন উপলক্ষে দেওয়া সাধারণ ছুটিতে বেসরকারি অফিসও বন্ধ থাকতে পারে, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।এদিকে ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে শবে বরাতের ছুটি পাবেন সরকারি কর্মচারীরা।২০২৬ সালের ছুটির তালিকা অনুযায়ী, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি (মঙ্গলবার) দিবাগত রাতে শবে বরাত পালিত হবে। ওই ক্ষেত্রে পরদিন বুধবার (৪ ফেব্রুয়ারি) সরকারি ছুটি থাকে। কেউ এর পরদিন বৃহস্পতিবার ৫ ফেব্রুয়ারি কর্মস্থল থেকে ছুটি নিতে পারলে পরের দুদিন শুক্র ও শনি সাপ্তাহিক ছুটি মিলিয়ে টানা চার দিনের ছুটি ভোগ করার সুযোগ পাবেন।
