Current Bangladesh Time
Saturday January ২৪, ২০২৬ ৩:২৫ AM
Barisal News
Latest News
Home » পটুয়াখালী » পটুয়াখালী সদর » সরকার গঠন করতে পারলে সর্বপ্রথম চান্দাবাজি বন্ধ করবো: আলতাফ হোসেন
২৩ January ২০২৬ Friday ৫:৪৯:০৪ PM
Print this E-mail this

সরকার গঠন করতে পারলে সর্বপ্রথম চান্দাবাজি বন্ধ করবো: আলতাফ হোসেন

পটুয়াখালী প্রতিনিধি:

পটুয়াখালী-১ আসনের বিএনপি মনোনীত প্রার্থী সাবেক মন্ত্রী আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেছেন, সরকার গঠন করতে পারলে তিনি সর্বপ্রথম চান্দাবাজি (চাঁদাবাজি) বন্ধ করবেন।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় পটুয়াখালীর নিউমার্কেট গোল চত্বর এলাকায় নিজ বাসভবনে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় তিনি এ কথা বলেন।

আলতাফ হোসেন চৌধুরী বলেন, ‘আমরা যদি সরকার গঠন করি, আল্লাহ যদি কপালে লিখে রাখেন, কিসমতে থাকে, ভালো একটা জায়গায় যদি যেতে পারি, তাহলে সর্বপ্রথম আমি যে কাজটি করব, যেটা আমি বলছি আপনাদের—আমি চান্দাবাজি বন্ধ করবো। ইনশাআল্লাহ।’

তিনি আরও বলেন, ‘আপনাদের দোয়া ও আল্লাহর রহমত আছে বিধায় আমি এখন পর্যন্ত বেঁচে আছি। না হয়তো বেঁচে থাকার কথা না। পটুয়াখালীর মতো জায়গায় চান্দাবাজি না করে কেউ বাঁচতে পারলে, সে সবখানেই বাঁচতে পারবে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল সদর আসনে ভোটের হাওয়া, প্রচারণায় প্রার্থীরা
বরিশালে ৬ আসনে ৩৬ প্রার্থীর প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী উত্তাপ শুরু
বরিশাল-৫: ভোটের লড়াইয়ে হাতপাখার প্রতিদ্বন্দ্বী এখন ধানের শীষ
বরিশালে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ৭ প্রার্থী
‘আমাদেরই একাংশ’ চায় না নির্বাচন সুষ্ঠু হোক: পটুয়াখালীতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 