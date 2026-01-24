Current Bangladesh Time
Saturday January ২৪, ২০২৬ ৩:২৯ PM
Barisal News
Latest News
Home » গলাচিপা » পটুয়াখালী » গলাচিপায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেফতার
২৪ January ২০২৬ Saturday ২:০৪:১৫ PM
Print this E-mail this

গলাচিপায় যৌথ বাহিনীর অভিযানে মাদকসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেফতার

গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর গলাচিপায় সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথ অভিযানে ৪৪০ গ্রাম গাঁজাসহ স্বামী-স্ত্রী দুই মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় মাদক বিক্রির নগদ তিন লাখ ৫ হাজার টাকা ও একটি দাঁড়িপাল্লা জব্দ করা হয়।

শুক্রবার (২৩ জানুয়ারি) বিকাল সাড়ে ৫টার দিকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গলাচিপা আর্মি ক্যাম্পের মেজর তানজিল হোসেনের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়। 

গ্রেফতাররা হলেন, গলাচিপা পৌরসভার শান্তিবাগ এলাকার মো. আলী হোসেন (৫৫) ও তার স্ত্রী মোসা. ভানু বেগম (৫০)। 

গলাচিপা থানার ওসি মো. জিল্লুর রহমান জানান, গ্রেফতাররা চিহ্নিত মাদক ব্যবসায়ী এবং তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে। এ ঘটনায় আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল নগরীতে রাতের আঁধারে পুড়ল ৭ দোকান, ১০ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি
বরিশালে আওয়ামী লীগের ভোট টানতে মরিয়া সবাই
তারেক রহমানের বরিশাল সফরের নতুন তারিখ ঘোষণা
বরিশাল সদর আসনে ভোটের হাওয়া, প্রচারণায় প্রার্থীরা
বরিশালে ৬ আসনে ৩৬ প্রার্থীর প্রতীক বরাদ্দ, নির্বাচনী উত্তাপ শুরু

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 