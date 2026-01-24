|
বাবুগঞ্জে নদীতে নিখোঁজ দুই ভাইয়ের একজনকে উদ্ধার
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় সন্ধ্যা নদীতে গোসল করতে নেমে আপন দুই ভাইয়ের মধ্যে একজন তীরে ফিরতে সক্ষম হলেও অপর ভাই এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।
শনিবার (২৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যা পর্যন্ত বরিশাল নৌ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের একটি ডুবুরি দল উদ্ধার অভিযান চালালেও নিখোঁজ কিশোরকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। আলো স্বল্পতার কারণে সন্ধ্যায় অভিযান স্থগিত করা হয়। উদ্ধার অভিযান রোববার (২৫ জানুয়ারি) সকালে পুনরায় শুরু হবে বলে জানানো হয়েছে।
এর আগে শনিবার আনুমানিক সকাল সাড়ে ১১টার দিকে বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের লাশঘাটা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিখোঁজ কিশোরের নাম জুনায়েদ আলী জুমজুম (১৭)।
বিষয়টি নিশ্চিত করে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের অফিসার মিজানুর রহমান জানান, দুপুর ১২টা ২২ মিনিটের দিকে নিখোঁজের সংবাদ পেয়ে তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। প্রায় দুই ঘণ্টা অনুসন্ধান চালিয়েও কিশোরের কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরে গৌরনদী স্টেশনে ডুবুরি দল না থাকায় বরিশাল ফায়ার সার্ভিস স্টেশনকে অবহিত করা হয়।
দুপুর ২টার দিকে বরিশাল নৌ ফায়ার সার্ভিস স্টেশনের অফিসার সনাতের নেতৃত্বে একটি ডুবুরি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে। তবে নদীতে প্রচণ্ড স্রোত থাকায় উদ্ধারকাজে বেগ পেতে হচ্ছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত চেষ্টা চালিয়ে আলো স্বল্পতার কারণে অভিযান স্থগিত করা হয়। নিখোঁজ কিশোর জুনায়েদ আলী জুমজুম ঢাকার ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা আহমেদ সাকিব শশী ও হুমায়রা সুলতানা দম্পতির ছেলে।
স্থানীয়রা জানায়, তারা বাবুগঞ্জ উপজেলার জাহাঙ্গীরনগর ইউনিয়নের নেহাল মিয়ার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন।
প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার সকাল ১১টার দিকে জুনায়েদ আলী ও তার ছোট ভাই নদীতে গোসল করতে নামেন। এ সময় নদীর তীব্র স্রোতের ঘূর্ণিতে পড়ে তারা দুজনই ডুবে যেতে থাকেন। একজনের চিৎকারে স্থানীয় এক অটোরিকশাচালক দ্রুত এগিয়ে এসে ছোট ভাইটিকে ডুবুডুবু অবস্থায় উদ্ধার করেন। তবে জুনায়েদ আলীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।
খবর পেয়ে গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধার অভিযান শুরু করে।
