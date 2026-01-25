Current Bangladesh Time
২৫ January ২০২৬ Sunday ১০:৩৫:৩৬ PM
ভোলায় বিএন‌পি-জামায়াতের সংঘর্ষ, আহত ৬

বোরহানউদ্দিন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার বোরহানউদ্দিনে বিএনপি ও জামায়াতে ইসলামীর কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে উভয় পক্ষের ৬ জন আহত হয়েছেন।

রোববার (২৫ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় ভোলার বোরহানউদ্দিন উপজেলার বোরহানগঞ্জ বাজার এলাকায় এই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে।

স্থানীয়রা জানান, আজ সন্ধ্যায় প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর আমির হারুন অর র‌শিদের নেতৃত্বে বোরহানগঞ্জ বাজারে ভোলা-২ আসনের জামায়াতে ইসলামীর প্রার্থী মো. ফজলুল ক‌রিমের দাঁ‌ড়িপাল্লা প্রতীকের ও হ্যাঁ ভোটের পক্ষের এক‌টি মি‌ছিল বের হয়। মি‌ছিলে পিছনে থাকা জামায়াতে ইসলামীর কয়েক জন কর্মীর সাথে ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাংগঠ‌নিক সম্পাদক শা‌কিলের বাক-‌বির্তক বাধে। এক পর্যায়ে তাদের মধ্যে হাতাহা‌তি হয়। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৬ জন আহত হয়। পরে পু‌লিশ ও নৌ বা‌হিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. হারুন অর র‌শিদ জানান, মি‌ছিলের পিছনে থাকা লোকজনের সঙ্গে বার্কবির্তক হলেও এটি সমাধানের সময় প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের বিএন‌পির সাধারণ সম্পাদক জ‌সিম মাতাব্বরের উসকা‌নিতে তাদের লোকজনের ওপর হামলা করেন বিএন‌পির নেতাকর্মীরা। এতে তাদের ৩ জন আহত হন।

অন্যদিকে প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের বিএন‌পির সাধারণ সম্পাদক জ‌সিম মাতাব্বর জানান, জামায়াতে ইসলামীর মি‌ছিলের পিছ‌ন থেকে প‌ক্ষিয়া ইউনিয়নের ছাত্রদলের সাংগঠ‌নিক সম্পাদক শা‌কিল হাওলাদা‌রকে দেখে উসকা‌নিমূলক কথা বলে। ওই সময় তিনি প্রতিবাদ করলে তাকে মারধর করে জামায়াত নেতাকর্মীরা। পরে আমি খবর পেয়ে ছাড়াতে গেলে আমাকেসহ বিএন‌পি ও তার অঙ্গসংগঠনের অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন।

বোরহানউদ্দিন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. ম‌নিরুজ্জামান বলেন, খবর পেয়ে পু‌লিশ ও নৌ বা‌হিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে প‌রি‌স্থি‌তি নিয়ন্ত্রণে আনে। বর্তমানে প‌রি‌স্থি‌তি স্বাভা‌বিক। তবে কেউ থানায় অভিযোগ করলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
