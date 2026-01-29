তারেক রহমান ৪ ফেব্রুয়ারী বরিশালে সমাবেশ করবেন

বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বরিশালে নির্বাচনী সফরের নতুন তারিখ নির্ধারণ হয়েছে। আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি বরিশালে যাবেন তিনি।
বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে বিএনপির জাতীয় নির্বাহী কমিটির বরিশাল বিভাগের সাংগঠনিক সম্পাদক অ্যাডভোকেট বিলকিস আক্তার জাহান শিরিন নতুন তারিখ নির্ধারণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ওইদিন বেলা ১২টায় বরিশালের ঐতিহাসিক বেলস্ পার্ক মাঠে নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখবেন।
তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাত ৮টার দিকে তারেক রহমানের রাজনৈতিক সফরের শিডিউল যিনি করেন তিনি রাত ৮টার দিকে আমাকে ফোন করেছিলেন। তিনিই জানিয়েছেন, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান বরিশালে আসবেন। আর এটিই চূড়ান্ত তারিখ।
তিনি আরও জানান, আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি তারেক রহমান যশোর থেকে বরিশালের উদ্দেশে রওয়ানা হবেন। তার আকাশ পথে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে সেটা নিশ্চিত নয়।
এছাড়া বরিশাল বিভাগের ২১টি আসনে বিএনপির মনোনীত প্রার্থী, বিভাগ এবং মহানগরসহ সাংগঠনিক ৮ জেলার নেতাদের সফরের বিষয়টি জানাতে বলা হয়েছে বলেও জানান শিরিন।
এর আগে, দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর পর গত ২৬ জানুয়ারি বরিশাল সফরের কথা ছিল তারেক রহমানের। সেই তারিখ একদিন পিছিয়ে ২৭ তারিখে নেওয়া হয়। তবে সেই তারিখও পেছানো হয় গত ২৪ জানুয়ারি বিকেলে। তবে সফরের নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়নি ওইদিন। সবশেষ বৃহস্পতিবার (২৯ জানুয়ারি) রাতে বরিশাল সফলের নতুন তারিখ জানায় বিএনপি।
উল্লেখ্য, ২০০৬ সালে সর্বশেষ বরিশাল সফর করেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠপুত্র তারেক রহমান। সে সময় তিনি দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব ছিলেন। এবার তিনি দলের চেয়ারম্যান হিসেবে বরিশাল আসছেন। এই সফরকে ঘিরে বরিশাল অঞ্চলের বিএনপির রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে মনে করেন নেতাকর্মীরা।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
আশিক আব্দুল্লাহর বিরুদ্ধে অস্ত্র মামলায় গ্রেফতারী পরোয়ানা জারী
বরিশালে পাঠদান বন্ধ রেখে বিএনপি প্রার্থীর সঙ্গে শিক্ষক নেতাদের মতবিনিময়
জালিয়াতিতে বাংলাদেশ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন: প্রধান উপদেষ্টা
আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পরিদর্শনে পটুয়াখালীতে সেনা প্রধান