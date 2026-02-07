Home » পটুয়াখালী » বাউফল » দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় দেখি গোপনে আমেরিকাঅপর পাল্লায় দেখি গোপনে ভারত
৭ February ২০২৬ Saturday ৪:১৫:২২ PM
দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় দেখি গোপনে আমেরিকাঅপর পাল্লায় দেখি গোপনে ভারত
বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দলের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করীম (পীর সাহেব চরমোনাই) বলেন, আজকে যারা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে আসছে তারা স্বার্থন্বেষী মহল। তারা বলেন দাড়িপাল্লা ইনসাফের প্রতীক। হ্যাঁ কোন ইনসাফ! দাড়িপাল্লার পাল্লা দুইটা। এক পাল্লায় দেখি গোপনে আমেরিকা অপর পাল্লায় দেখি গোপনে ভারত। আমরা বাংলাদেশের মানুষ। আমরা আমেরিকার ইনসাফ দেখতে চাইনা, আমরা ভারতে ইনসাফ দেখতে চাইনা। আমরা ইসলামের ইনসাফ দেখতে চাই। গতকাল শনিবার দুপুর সারে ১২টায় ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ মনোনীত হাতপাখা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি আব্দুল মালেক আনোয়ারীর নির্বাচনী জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত কেউ বলেনি আমরা ইসলাম ভিক্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবো। তারা বলেছে প্রচলিত ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা করবো। আমরা বলেছি ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ যদি বিজয়ী হয়, তাহলে আমরা ইসলাম ভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনা করবো। ৫৪ বছর দেশ স্বাধীন হলো। প্রচলিত এই আইনের কারণেই দেশ পাঁচবার দুণিতীতে চ্যাম্পিয়ান হয়ে চোরের দেশে পরিণত হয়েছে। এই আইনের কারণেই এই দেশ থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা পাচার হয়ে বিদেশে বেগম পাড়া তৈরী হয়েছে। এই আইনের কারণেই অন্য দেশের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আমরা উন্নয়নের ফুলঝুড়ি দেখাতে পারবো না। আমরা দেখেছি যখন আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসে তখন বিএনপি ঘর ছেড়ে পালায়, যখন বিএনপি ক্ষমতায় আসে তখন আওয়ামীলীগ ঘর ছেড়ে পালায়। ইসলামী আন্দোলন যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে কোন নিরাপরাধ মানুষ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে না। এ সময় হাতপাখা প্রতীকে ভোট চেয়ে বলেন, হাতপাখা প্রতীকের পক্ষে যদি একটা ভোট পরে তাহলে ইসলামের পক্ষে একটা শক্তি বাড়ে। তাই নতুন ভোটারসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষকে হাত পাখা প্রতীকে ভোট দেওয়া আহŸান জানান। গতকাল শনিবার সকাল ১০টায় উপজেলার পাবলিক মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপত্বি করেন, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ উপজেলা কমিটির সভাপতি ও হাতপাখা প্রতীকের সংসদ সদস্য প্রার্থী মুফতি আব্দুল মালেক আনোয়ারী। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন, ইসলামী আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নেতা নাসির আহমেদ কাউসার, হাবিবুর রহমান মিসবাহ, বাউফল উপজেলা ইসলামী আন্দোলনের আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব আলহাজ্ব আবুল হোসেন হাওলাদার এবং মাওলানা নুরুল আমিন।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
দুই হেভিওয়েটের সঙ্গে মনিষার টেক্কা, শেষ হাসি কার?
বরিশাল বিভাগের ২১ আসন:ধানের শীষের ঘাটিতে ভাগ বসাতে চায় দাঁড়িপাল্লা ও হাতপাখা