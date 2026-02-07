Current Bangladesh Time
Home » পটুয়াখালী » বাউফল » মৃত্যুবার্ষিকী: রেনুবালা কর্মকার
৭ February ২০২৬ Saturday ৪:২০:৩০ PM
মৃত্যুবার্ষিকী: রেনুবালা কর্মকার

আমাদের বরিশাল ডেস্ক:


’দৈনিক ইত্তেফাক’ পত্রিকার বাউফল সংবাদদাতা এবং বাউফল প্রেসক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণ কান্ত কর্মকারের মা রেনুবালা কর্মকার এর আজ রবিবার (৮ ফেব্রæয়ারী) দ্বিতীয় মৃত্যুবার্ষিকী।

এ উপলক্ষে তাদের কালাইয়া বন্দরের সদর রোডস্থ বাড়ি বি কে ভবনে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানসহ মদনমোহন জিউর আখড়া বাড়ি রাধাগোবিন্দ মন্দির ও শ্রী শ্রী লক্ষ্মী নারায়ন মন্দিরে ভোগরাগের আয়োজন করা হয়েছে।

প্রয়াতের পুত্র উত্তম কর্মকার, গৌতম কর্মকার, শ্যামল কর্মকার, স্বপন কর্মকার ও সাংবাদিক কৃষ্ণ কান্ত কর্মকার তাদের মা এর আত্মার সৎগতির জন্য সকলের কাছে আর্শীবাদ প্রার্থী।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
