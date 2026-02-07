Current Bangladesh Time
Saturday February ৭, ২০২৬ ৮:২৮ PM
গলাচিপা উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত
৭ February ২০২৬ Saturday ৬:৫০:২৮ PM
গলাচিপা উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত

গলাচিপা ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চলমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলাধীনস্থ গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভার ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে। 

শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।  

এতে বলা হয়, দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে। 

উল্লেখ্য, বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোট সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর পটুয়াখালী-৩ আসনে নির্বাচন করছেন। তবে তাকে নির্বাচনে সহায়তা না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচনে কাজ করছেন গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভা ছাত্রদলের একটি অংশ। ফলে সাংগঠনিক কাজে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।  

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
