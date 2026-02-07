গলাচিপা উপজেলা ও পৌর ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত

সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং চলমান জাতীয় সংসদ নির্বাচন কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগে পটুয়াখালী জেলাধীনস্থ গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভার ছাত্রদলের সব কমিটি বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়েছে।
শুক্রবার (৬ ফেব্রুয়ারি) মধ্যরাতে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলম স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে বলা হয়, দলীয় সাংগঠনিক কার্যক্রমকে গতিশীল ও কার্যকর করতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ সিদ্ধান্ত শনিবার (৭ ফেব্রুয়ারি) থেকে কার্যকর হবে।
উল্লেখ্য, বিএনপির কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জোট সমর্থিত প্রার্থী ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুর পটুয়াখালী-৩ আসনে নির্বাচন করছেন। তবে তাকে নির্বাচনে সহায়তা না করে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাসান মামুনের নির্বাচনে কাজ করছেন গলাচিপা উপজেলা ও পৌরসভা ছাত্রদলের একটি অংশ। ফলে সাংগঠনিক কাজে নিষ্ক্রিয় থাকার অভিযোগে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
দুই হেভিওয়েটের সঙ্গে মনিষার টেক্কা, শেষ হাসি কার?
বরিশাল বিভাগের ২১ আসন:ধানের শীষের ঘাটিতে ভাগ বসাতে চায় দাঁড়িপাল্লা ও হাতপাখা