Current Bangladesh Time
Sunday February ১৫, ২০২৬ ৬:২৯ AM
Barisal News
Latest News
Home » গৌরনদী » বরিশাল » গৌরনদীতে চামড়ার গোডাউনে আগুন
১৪ February ২০২৬ Saturday ৮:৫৫:৫০ PM
Print this E-mail this

গৌরনদীতে চামড়ার গোডাউনে আগুন

গৌরনদী (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের গৌরনদীতে চামড়ার গোডাউনে অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে।

শুক্রবার (১৩ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত পৌনে দুটার দিকে টরকী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শওকত সওদাগরের গোডাউনে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, গৌরনদী উপজেলার টরকী বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন শওকত সওদাগরের গোডাউনে আগুনের ধোঁয়া দেখতে পান শ্রমিকরা। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। আগুনে একটি মোটরসাইকেলসহ বেশকিছু চামড়া পুড়ে যায়। এতে ওই ব্যবসায়ীর প্রায় ২ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা যাচ্ছে।

গৌরনদী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন অফিসার মিজানুর রহমান বলেন, অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিটের সদস্যরা ঘণ্টাব্যাপী চেষ্টা চালিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণ করেন। তবে কি কারনে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে তা এখন পর্যন্ত জানা যায়নি।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশাল বিভাগ: পুরোনো আধিপত্য নতুন করে জানান দিল বিএনপি
বরিশাল বিভাগ: পাঁচ কারণে বিএনপির বড় জয়
বরিশাল বিভাগের ২১ আসনের ১৮টিতেই বিএনপি জোট
ভোটকেন্দ্রে যাচ্ছে নির্বাচনি সামগ্রী
আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নিরাপত্তার চাদরে বরিশাল

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 