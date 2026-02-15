Current Bangladesh Time
Home » বরগুনা » বরগুনা সদর » বরগুনায় ছাত্রলীগ নেতা সবুজ মোল্লা গ্রেফতার
১৫ February ২০২৬ Sunday ৫:০৫:০৮ PM
বরগুনায় ছাত্রলীগ নেতা সবুজ মোল্লা গ্রেফতার

বরগুনা প্রতিনিধি:

বরগুনায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের জেলা কমিটির সিনিয়র সহ-সভাপতি সবুজ মোল্লাকে বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক আইনের মামলায় গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 

শনিবার (১৪ ফেব্রুয়ারি) দিবাগত রাত সাড়ে নয়টার দিকে সদরের পিটিআই এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। 

বরগুনা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, জেলা ছাত্রলীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি সবুজ মোল্লাকে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান পরিচালনা করে গ্রেফতার করা হয়। সবুজ মোল্লা বরগুনা থানার বিশেষ ক্ষমতা আইন ও বিস্ফোরক আইনের মামলার ৭৭নং এজাহারভুক্ত আসামি। 

বিগত আওয়ামী সরকারের আমলে বরগুনা বিএনপি কার্যালয় ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে মামলাটি দায়ের করা হয়।  

এ বিষয়ে বরগুনা সদর থানার ওসি মো. আ. আলীম বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সবুজ মোল্লাকে গ্রেফতারের জন্য আমাদের অভিযান চলমান ছিল। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এবং প্রযুক্তির সহায়তায় তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। রোববার তাকে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
