১৫ February ২০২৬ Sunday ১১:০৪:০৯ PM
ভোলায় লুটপাট ও নারীদের উপর হামলার অভিযোগ সাবেক চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ
ভোলা প্রতিনিধি:
ভোলায় শান্তিপূর্ণভাবে সারাদেশের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়েছে ভোলা সদর আসনের নির্বাচন। তবে নির্বাচনের পরদিন ১৩ ফেব্রুয়ারি সকালে একদল দুর্বৃত্তের বিরুদ্ধে চাঁদার দাবিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও বসতবাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় নারীদের ওপর হামলারও অভিযোগ পাওয়া গেছে।
ঘটনাটি ভোলা সদর উপজেলার দক্ষিণ দিঘলদী ইউনিয়নের শান্তিরহাট বাজার ও ডাক্তার বাড়ী এলাকায় ঘটে। হামলায় তানিয়া, সামিরা ও ফজলুর রহমান নামের তিনজন আহত হয়েছেন। স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।
ভুক্তভোগীরা অভিযোগ করে জানান, হামলাকারীরা স্থানীয় শুভ, সুমন বৌদ্ধ ও রোহান—যারা সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আবু নোমানের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। তারা চাঁদা দাবি করে ব্যর্থ হয়ে দোকানপাট ও বাড়িঘরে ভাঙচুর ও লুটপাট চালায়। এ সময় নারীদের মারধরের ঘটনাও ঘটে বলে অভিযোগ করেন এলাকাবাসী। এ ঘটনার প্রতিবাদে ১৪ ফেব্রুয়ারি বিকেলে শান্তিরহাট বাজারে ব্যবসায়ী ও এলাকাবাসীর উদ্যোগে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ কর্মসূচি পালিত হয়।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বিএনপি নেতা জাকির ফরাজী ও গণঅধিকার পরিষদের নেতা ফখরুল ইসলাম। বক্তারা হামলার ঘটনায় জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা সাবেক চেয়ারম্যান আবু নোমানকে হামলার নির্দেশদাতা হিসেবে আখ্যায়িত করে তার বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান।
এ ঘটনায় ১৫ জনের নাম উল্লেখ করে ভুক্তভোগী পরিবার ভোলা থানায় একটি মামলা দায়ের করেছে। ভোলা সদর মডেল থানার ওসি মনিরুল ইসলাম জানান, অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা গ্রহণ করা হয়েছে এবং আসামিদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে। পরিস্থিতি বর্তমানে নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।
