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২৮ July ২০২৬ Tuesday ৫:৩৩:২১ PM
বাউফলে সাংবাদিক ও ডিবি পরিচয়ে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ,থানায় মামলা
বাউফল (পটুয়াখালী) সংবাদদাতা:
পটুয়াখালীর বাউফলে সাংবাদিক ও গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) সদস্য পরিচয়ে একটি হিন্দু পরিবারের কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করা হয়ে। অভিযোগ রয়েছে, চাঁদা দিতে অপারগতা প্রকাশ করায় ঘর আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়ায় ২০ হাজার টাকা দিয়ে রক্ষা পান ওই হিন্দু পরিবারটি। বিষয়টি ওই হিন্দু পরিবারের কাছ থেকে বাউফল পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবীর জানার পর তার উদ্দোগে ২০ হাজার টাকা ভুক্তভোগি পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়। এমন ঘটনা ঘটেছে উপজেলার দাসপাড়া ইউনিয়নের খেজুরবাড়িয়া গ্রামে। এ ঘটনায় এনামূল হক এনা ও মো. রিয়াজ নামে দুই ব্যক্তির নাম উল্লেখ ও অজ্ঞাত ৫ থেকে ৬ জনের বিরুদ্ধে বাউফল থানায় মামলা করেন হিন্দু পরিবারের সদস্য রতন মন্ডল নামে এক ব্যক্তি। সুত্রে জানা গেছে, তিন বছরেরও বেশি সময় আগে অসম প্রেমের সম্পর্কের কারণে একটি মুসলিম পরিবারের মেয়ে পালিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের এক ছেলেকে বিয়ে করে। এ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে কোন অভিযোগ না থাকায় মেয়েটি ধর্মান্তরিত হয়ে হিন্দু ছেলেটিকে বিয়ে করেছেন। তাদের সংসারে একটি কন্যা সন্তান রয়েছে। অভিযোগ রয়েছে,ওই পুরানো ঘটনাকে সামনে এনে গত রবিবার (২৬ জুলাই) বিকাল সারে ৫টার দিকে এনামুল হক এনা, মো. রিয়াজসহ অজ্ঞাত ৫ থেকে ৬ জনের একটি দল নিজেদের সাংবাদিক ও গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য পরিচয় দিয়ে ওই হিন্দু পরিবারের বাড়িতে যান। এক পর্যায়ে হিন্দু পরিবারটির কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। এ বিষয়ে রতন মন্ডল বলেন, তারা এসে আমাদের কাছে নিজেদের গোয়েন্দা পুলিশের সদস্য ও সাংবাদিক পরিচয় দেয়। তারা বলেন, মুসলিম মেয়েকে অবৈধভাবে ঘরে রেখে অবৈধ কাজ করা হচ্ছে। বাঁচতে হলে তিন লাখ টাকা দিতে হবে। পরে তারা (হিন্দু পরিবার) তাদের (সাংবাদিক ও পুলিশ পরিচয়দান কারীদের) পায়ে ধরে বলেন, তারা গরীব মানুষ, তাদের কাছে টাকা নাই। তখন তারা (সাংবাদিক ও পুলিশ পরিচয়দান কারীরা) ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়। একপর্যায়ে বাড়ির অদূরে এক দোকানির কাছ থেকে ধার করে এনে তাদেরকে ২০ হাজার টাকা দেওয়ার পর তারা চলে আসেন। ভব রঞ্জন মন্ডল বলেন, বিষয়টি বাউফল পৌর বিএনপির সভাপতি ও স্থানীয় সংবাদকর্মীদের জানান। তাদের চাপে পড়ে ওই বিশ হাজার টাকা তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়। এ বিষয়ে এনামুল হক এনা বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার (বাসস) সাংবাদিক পরিচয়ে বলেন, একজন মুসলিম নারীকে হিন্দু পরিবারের এক ছেলে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে বিবাহ ব্যতীত তাদের ঘরে রেখেছে, সন্তান প্রসব করিয়েছে। এমন তথ্যের ভিত্তিতে তিনিসহ কয়েকজন সংবাদকর্মী সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য যান। তবে চাঁদাদাবির অভিযোগ সত্য না। বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সিরাজুল ইসলাম বলেন, এ বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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