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২৮ July ২০২৬ Tuesday ৭:১১:৪৪ PM
দশমিনায় বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে চুরি, আসবাবপত্র ও গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র খোয়া
দশমিনা(পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দশমিনা উপজেলার একটি বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ের তালা ভেঙে আসবাবপত্র, টেলিভিশন, ফ্লাস্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র চুরির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) দিবাগত রাতে উপজেলার বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের মাছুয়াখালী গ্রামের বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের অস্থায়ী কার্যালয়ে এ চুরির ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কয়েকদিনের টানা ভারী বৃষ্টির মধ্যে মঙ্গলবার রাতে বিএনপির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা শেষে রাত ১০টা থেকে ১১টার মধ্যে কার্যালয় তালাবদ্ধ করে নিজ নিজ বাড়িতে চলে যান। রাতের কোনো একসময় দুর্বৃত্তরা কার্যালয়ের তালা ভেঙে চেয়ার, টেবিল, টেলিভিশন, ফ্লাস্কসহ বিভিন্ন মালামাল এবং প্রয়োজনীয় নথিপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। পরদিন সকালে বিষয়টি জানতে পেরে স্থানীয় নেতারা ঘটনাস্থলে এসে দশমিনা থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থল ও আশপাশের এলাকা পরিদর্শন করে। মাছুয়াখালী ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি আব্দুর রাজ্জাক হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক ইউসুব পালোয়ান বলেন, মঙ্গলবার রাতে সাংগঠনিক আলোচনা শেষে সবাই বাড়ি চলে যাই। রাতের প্রবল বৃষ্টির সুযোগে দুর্বৃত্তরা তালা ভেঙে কার্যালয়ের আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্রসহ বিভিন্ন মালামাল চুরি করে নিয়ে যায়। সকালে খবর পেয়ে পুলিশকে জানানো হয়। তারা আরও বলেন, মূল সড়কের পাশেই বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে এ ধরনের চুরির ঘটনা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। উপজেলা বিএনপির নেতৃবৃন্দের পরামর্শ অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে। উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মো. ছিদ্দিক আহমেদ মোল্লা এবং সদস্য সচিব শাহ আলম শানু জানান, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড বিএনপির নেতারা তাদের বিষয়টি অবহিত করেছেন। প্রয়োজনীয় আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা পরামর্শ দিয়েছেন। দশমিনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আতিকুল ইসলাম বলেন, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে বেতাগী সানকিপুর ইউনিয়নের মাছুয়াখালী এলাকায় বিএনপির অস্থায়ী কার্যালয়ে চুরির ঘটনা ঘটেছে বলে জানতে পেরেছি। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। লিখিত অভিযোগ পেলে তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
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