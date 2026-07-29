Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » নৌযান শুমারিতে বিভাগীয় কমিশনার: মৎস্য আহরণে এ দেশের জেলেরা পিছিয়ে আছে
২৯ July ২০২৬ Wednesday ৭:১৯:১৫ PM
নৌযান শুমারিতে বিভাগীয় কমিশনার: মৎস্য আহরণে এ দেশের জেলেরা পিছিয়ে আছে
নগর প্রতিনিধি:
বরিশালে নৌযান শুমারি উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় বিভাগীয় কমিশনার খলিল আহমেদ বলেছেন, প্রযুক্তির উৎকর্ষে মাছ শিকারের পদ্ধতিতে বিরাট পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার করে অল্প সময়ে অধিক মাছ শিকার করা সম্ভব। তিনি বলেন, প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকায় এ দেশের জেলেরা অন্যান্য দেশের জেলেদের তুলনায় মাছ আহরণে অনেক ক্ষেত্রে পিছিয়ে।
এ ছাড়া আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যাওয়া জেলেরা দুর্যোগের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রাণহানির শিকার হন। আজ বুধবার নগরীর সার্কিট হাউজের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত সভায় তিনি জেলেদের নিরাপত্তায় স্যাটেলাইট, রাডার, জিপিএস ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বলেন।
বিভাগীয় কমিশনার বলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জেলেরা গভীর সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যান। আধুনিক প্রযুক্তির অভাবে দুর্যোগকালীন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হলে অনেক জেলে অকালে মারা যান।
সভায় তিনি আরও বলেন, পরিকল্পনায় রয়েছে গভীর সমুদ্রে ঝড় থেকে জেলেদের রক্ষা করতে তাদের একটি করে ওয়াকিটকি অথবা মোবাইল ফোন দেওয়া হবে। স্যাটেলাইট ও রাডার প্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের কাছে দুর্যোগের বার্তা পৌঁছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি জেলেদের বোটে সোলার প্যানেল থাকবে, যাতে তারা মোবাইল চার্জ করতে পারেন। জেলেদের জিপিএস ব্যবহারে পারদর্শী করা হবে বলেও জানান তিনি।
কাঠের তৈরি নৌকাগুলো যেন স্বল্প টাকায় রেজিস্ট্রেশন পায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন বিভাগীয় কমিশনার।
জেলা প্রশাসক মোঃ মামুন খন্দকারের সভাপতিত্বে সেমিনারে বিশেষ অতিথি ছিলেন বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি ড. মোঃ সাইফুল্লাহ বিন আনোয়ার, উপ পুলিশ কমিশনার সুশান্ত সরকার এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাসুম বিল্লাহ।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)