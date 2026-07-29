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২৯ July ২০২৬ Wednesday ৯:৫২:২১ PM
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মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান আদর্শিক বিজয়ের বিকল্প নেই : চরমোনাই পীর

নিজস্ব প্রতিনিধি:

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমীর ও চরমোনাই পীর মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম বলেছেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি উদ্ভট অবস্থা বিরাজ করছে। জনগণ বারবার তাদের ভোটাধিকার প্রদান করে সরকার পরিবর্তনের পরেও তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। জুলাই সনদ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে কিছুটা আশাবাদী হলেও সরকার সে পথে হাটছে না। প্রচলিত ধারায় চলে নিজেদের কার্যক্রম চালিয়ে নিচ্ছে সরকার। এর ফলে মানবতার কাঙ্খিত পরিবর্তন আশা করা যায় না। তাই মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে ইসলামের সুমহান আদর্শিক বিজয়ের বিকল্প নেই। তাই আদর্শিক বিজয় পেতে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

তিনি আরো বলেন, ইসলামে কোন অপকৌশলের সুযোগ নেই। কৌশলের নামে যারা আধিপত্য বিস্তার চেয়েছিল তারা আজ জাতির নিকট স্পষ্ট হয়ে গেছে। এর থেকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

বুধবার (২৯ জুলাই) বিকাল ৫টায় চরমোনাই আল কারীম জামে মসজিদে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ বরিশাল জেলা শাখার নবনির্বাচিত দায়িত্বশীলদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ সব কথা বলেন।

এর পূর্বে গত ২৩ জুলাই অনুষ্ঠিত শুরা অধিবেশনে নবনির্বাচিত কমিটির সভাপতি হিসেবে মাওলানা মুহাম্মাদ জামিলুর রহমান ও সেক্রেটারী হিসেবে মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমানকে শপথ বাক্য পাঠ করান দলের সহকারী মহাসচিব মুফতি সৈয়দ এছহাক মুহাম্মাদ আবুল খায়ের।

বরিশাল জেলা আমেলার ২০২৭-২৮ সেশনের আমেলা দায়িত্বশীলবৃন্দঃ
সভাপতি: মাওলানা মুহাম্মাদ জামিলুর রহমান, সহ-সভাপতি: মাওলানা মুহাম্মাদ ইদ্রিস আলী, সহ-সভাপতি: শেখ সামছুল আলম মিলন, সহ-সভাপতি: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সেক্রেটারী: মাওলানা মুহাম্মদ হাফিজুর রহমান, জয়েন্ট সেক্রেটারি: মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ আবুল কালাম আজাদ, এসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী: এস. এম. রফিকুজ্জামান, সাংগঠনিক সম্পাদক: হাফেজ মাওলানা সাখাওয়াত হোসাইন আসাদ, সাংগঠনিক সম্পাদক: ডা. মাওলানা মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম হুসাইন মৃধা, সাংগঠনিক সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ মিজানুর রহমান বিএসসি, প্রচার সম্পাদক: হাফেজ মাওলানা আরমান হোসেন রিয়াদ, দপ্তর সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ আবুল খায়ের, অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ নুরুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক: অধ্যাপক জাফর আহমাদ সিদ্দিকী, দাওয়াহ ও জনশক্তি সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ আব্দুর রাজ্জাক, আইন ও মানবাধিকার সম্পাদক: এ্যাডভোকেট মুহাম্মাদ মনিরুল ইসলাম, ত্রাণ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক: মুহাম্মাদ ফারুক আলম, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক সম্পাদক: মুহাম্মাদ আসাদুল হক, নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধি সম্পাদক: মুহাম্মাদ হুমায়ুন কবির, সহ-প্রচার সম্পাদক: মুহাম্মাদ রিফাত আব্দুল্লাহ, সহ-দপ্তর সম্পাদক: মুহাম্মাদ মাঈন উদ্দিন, সহ-অর্থ ও প্রকাশনা সম্পাদক: কন্ট্রাক্টর মুহাম্মাদ ফজলুর রহমান, সহ-প্রশিক্ষণ সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ হাফিজুর রহমান, সহ-দাওয়াহ ও জনশক্তি সম্পাদক: ডা. মুহাম্মাদ মহিউদ্দিন, সহ-ছাত্রী ও মহিলা ইউনিট সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, সহ-নির্বাচন ও জনপ্রতিনিধি সম্পাদক: মাওলানা মুহাম্মাদ মেহেদী হাসান শামীম, সদস্য: মাস্টার মুহাম্মাদ মাহবুব-উল হক মানিক, সদস্য: সৈয়দ আবরারুল করীম, সদস্য: হাফেজ মাওলানা মুহাম্মাদ সানাউল্লাহ, সদস্য: হাফেজ মাওলানা গিয়াস উদ্দিন, সদস্য: আব্দুল মান্নান কাফরা প্রমুখ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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