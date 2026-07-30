Current Bangladesh Time
Thursday July ৩০, ২০২৬ ৪:১২ PM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বাবুগঞ্জ » দুই দিন নিখোঁজের পর ডোবা থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
৩০ July ২০২৬ Thursday ৩:৪০:৪১ PM
Print this E-mail this

দুই দিন নিখোঁজের পর ডোবা থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার

বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামে নিখোঁজের দুই দিন পর বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির উত্তর পাশে একটি ডোবায় মরদেহটি ভাসতে দেখে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দেন। পরে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত নিজাম উদ্দিন (৯০) ওই গ্রামের মৃত হাফেজ উদ্দিনের ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল প্রায় ১১টার দিকে নিজাম উদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, আশপাশের এলাকা ও সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। এ সময় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয় এবং মাইকিংও করা হয়। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের ডোবায় তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়।

নিহতের ছেলে আলী হোসেন বলেন, আমার বাবা বার্ধক্যজনিত কারণে অনেকটাই অসুস্থ ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আমরা আত্মীয়-স্বজন, আশপাশের গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেছি। থানায় জিডি করেছি এবং মাইকিংও করেছি। কিন্তু কোথাও তাকে পাইনি। আজ সকালে বাড়ির পাশের ডোবায় তার মরদেহ দেখতে পাই।

স্থানীয়রা জানান, নিজাম উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। এছাড়া তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীনতায়ও ভুগতেন। তাদের ধারণা, অসুস্থতা ও মানসিক অবস্থার কারণে তিনি অসাবধানতাবশত ডোবায় পড়ে যেতে পারেন।
খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।

এ বিষয়ে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে মৎস্য অফিসের অনিয়ম: স্বজনপ্রীতিতে সুবিধাবঞ্চিত জেলেরা
ফ্যামিলি কার্ডে অনিয়মের অভিযোগ প্রমাণিত হলে কঠোর ব্যবস্থা: তথ্যমন্ত্রী
ড্যাব নেতা সেলিমে জিম্মি বরিশালের স্বাস্থ্য বিভাগ
বৃক্ষ রোপণের বড় চ্যালেঞ্জ পরিচর্যা নিশ্চিত করা : তথ্যমন্ত্রী
বরিশালে বাড়ছেই ডেঙ্গু, চলতি মাসে ‍আক্রান্ত ১৪৫০

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 