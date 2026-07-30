দুই দিন নিখোঁজের পর ডোবা থেকে বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার
বাবুগঞ্জ প্রতিনিধিঃ বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলার মাধবপাশা ইউনিয়নের বারইখালী গ্রামে নিখোঁজের দুই দিন পর বাড়ির পাশের একটি ডোবা থেকে এক বৃদ্ধের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার (৩০ জুলাই) সকাল সাড়ে ৯টার দিকে বাড়ির উত্তর পাশে একটি ডোবায় মরদেহটি ভাসতে দেখে পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দেন। পরে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার একটি দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে মরদেহ উদ্ধার করে। নিহত নিজাম উদ্দিন (৯০) ওই গ্রামের মৃত হাফেজ উদ্দিনের ছেলে।
পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত মঙ্গলবার (২৮ জুলাই) সকাল প্রায় ১১টার দিকে নিজাম উদ্দিন বাড়ি থেকে বের হয়ে যান। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও তিনি বাড়ি ফিরে না আসায় পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, আশপাশের এলাকা ও সম্ভাব্য বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেন। এ সময় থানায় একটি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) করা হয় এবং মাইকিংও করা হয়। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান মেলেনি। বৃহস্পতিবার সকালে বাড়ির পাশের ডোবায় তার মরদেহ ভাসতে দেখা যায়।
নিহতের ছেলে আলী হোসেন বলেন, আমার বাবা বার্ধক্যজনিত কারণে অনেকটাই অসুস্থ ছিলেন। মঙ্গলবার সকাল থেকে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। আমরা আত্মীয়-স্বজন, আশপাশের গ্রামসহ বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করেছি। থানায় জিডি করেছি এবং মাইকিংও করেছি। কিন্তু কোথাও তাকে পাইনি। আজ সকালে বাড়ির পাশের ডোবায় তার মরদেহ দেখতে পাই।
স্থানীয়রা জানান, নিজাম উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত বিভিন্ন রোগে ভুগছিলেন। এছাড়া তিনি কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীনতায়ও ভুগতেন। তাদের ধারণা, অসুস্থতা ও মানসিক অবস্থার কারণে তিনি অসাবধানতাবশত ডোবায় পড়ে যেতে পারেন। খবর পেয়ে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করে। পরে আইনগত প্রক্রিয়া শেষে মরদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়।
এ বিষয়ে বরিশাল এয়ারপোর্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মরদেহে কোনো আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ময়নাতদন্তের প্রতিবেদন পাওয়ার পর মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।
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