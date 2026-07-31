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৩১ July ২০২৬ Friday ৪:২৪:৪৪ PM
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বাবুগঞ্জে গৃহবধূকে শ্লীলতাহানির অভিযোগে মামলা

অনলাইন নিউজ ডেস্ক:

বরিশালের বাবুগঞ্জে শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণচেষ্টার অভিযোগে আদালতে মামলা দায়ের করেছেন ভুক্তভোগী গৃহবধূ ফারজানা আক্তার। তিনি বাদী হয়ে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে বাবুগঞ্জ থানায় এ মামাল দায়ের করেছেন।

শুক্রবার মামলার বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বাবুগঞ্জ থানার সহকারী উপপরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ মাসুদ হাসান।

আসামিরা হলেন–  মো. কাইয়ুম হাওলাদার (৩২), মো. মিনহাজ হোসেন (২৫) ও মো. সৈকত (২৮)। 

মামলার এজাহারে বাদী উল্লেখ করেন, তিনি বর্তমানে ২২ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা। গত ১০ জুলাই রাত আনুমানিক ৯টার দিকে তার স্বামী আসাদুজ্জামান বাড়িতে না থাকার সুযোগে আসামিরা তার ঘরে প্রবেশ করে তার সঙ্গে অনৈতিক কাজ করার চেষ্টা করেন।তিনি বাধা দিলে তাকে মারধর করা হয় এবং তার গলায় থাকা লক্ষাধিক টাকা মূল্যের প্রায় আট আনা ওজনের একটি স্বর্ণের চেইন ছিনিয়ে নেওয়া হয় বলে অভিযোগে উল্লেখ করা হয়েছে।

এজাহারে আরো বলা হয়, ঘটনার পর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে বাবুগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শেরেবাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

এ বিষয়ে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা বাবুগঞ্জ থানার সহকারী উপ-পরিদর্শক (এসআই) মোহাম্মদ মাসুদ হাসান বলেন, ‘আদালতের নির্দেশে মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে। অভিযোগের বিষয়গুলো নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে আদালতে প্রতিবেদন দাখিল করা হবে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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