বাউফলে বন্যার্ত দের মাঝে চাল বিতরণ

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলার বন্যাকবলিত কালাইয়া ইউনিয়ন ও নাজিরপুরের বড় ডালিমারা এলাকায় অর্ধশতাধিক দুস্থ পরিবারের মাঝে ত্রাণ হিসেবে চাল বিতরণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক সংগঠন স্প্রেইড হিউম্যানিটি। শুক্রবার (৩১ জুলাই) সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচিতে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টিরও বেশি পরিবারের প্রত্যেককে ১০ কেজি করে চাল বিতরণ করা হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নিম্নআয়ের ও অসহায় পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর লক্ষ্যে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সংগঠনটি। ত্রাণ বিতরণ শেষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে স্প্রেইড হিউম্যানিটির সাধারণ সম্পাদক রায়হান হোসেন বলেন, “বিভিন্ন সময় আমরা অসহায়, অবহেলিত ও দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি রুহুল আমিন-এর নির্দেশনায় আজ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত কালাইয়া ও নাজিরপুর বড় ডালিমারা এলাকার মানুষের মাঝে সামর্থ্য অনুযায়ী চাল বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও মানবিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমরা সবার সহযোগিতা ও দোয়া কামনা করছি।” এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের দপ্তর সম্পাদক সাইমন গাজী, সহ-অর্থ সম্পাদক বায়েজিদুর রহমান, কার্যনির্বাহী সদস্য আরাফাত ইসলাম, সদস্য শাফিন আহমেদসহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা। বড়ডালিমা বাসিন্দা বন্যায় ক্ষিতগ্রস্থ রেহেনা বেগম জানান, বন্যার কারণে অনেক পরিবার কর্মহীন হয়ে পড়েছে এবং খাদ্যসংকটে ভুগছে। এ অবস্থায় স্প্রেইড হিউম্যানিটির উদ্যোগ ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য তাৎক্ষণিক সহায়তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
সংগঠনের সভপতি মো. রুহুল আমিন বলেন, আগামীতেও বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সমাজের বিত্তবান ও মানবিক মানুষদের এ ধরনের উদ্যোগে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে।
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