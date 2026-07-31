কুয়াকাটা ভ্রমণ শেষে বাড়ি ফিরছিলেন কলেজশিক্ষার্থী, সড়কে গেল প্রাণ
পটুয়াখালী প্রতিনিধি:
বন্ধুদের সঙ্গে কুয়াকাটা সমুদ্রসৈকত থেকে মোটরসাইকেলে বাড়ি ফেরার পথে পটুয়াখালী-কুয়াকাটা মহাসড়কে যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে সংঘর্ষে জাহিদ হাওলাদার নামের এক কলেজশিক্ষার্থী নিহত হয়েছেন। আজ শুক্রবার সকাল ৬টার দিকে মহাসড়কের খলিশাখালী এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত জাহিদ হাওলাদার (২৩) শিবচরের সরকারি বরহামগঞ্জ কলেজের শিক্ষার্থী এবং মাদারীপুরের শিবচর পৌরসভার বাসিন্দা শাহিন হাওলাদারের একমাত্র ছেলে।
স্বজনদের সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার আট বন্ধু মিলে চারটি মোটরসাইকেলে কুয়াকাটায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। শুক্রবার সকালে তাঁরা বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। পথে বৃষ্টির কারণে খলিশাখালী এলাকায় একটি গাছের নিচে কিছু সময় অপেক্ষা করার পর পুনরায় যাত্রা শুরু করেন তাঁরা।
পথে জাহিদের চালিত মোটরসাইকেলটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢাকা মুখী ‘গ্রীন লাইন পরিবহন’-এর একটি বাসের নিচে চলে যায়। এতে সড়কে ছিটকে পড়ে তিনি গুরুতর আহত হন।
নিহতের সঙ্গে থাকা বন্ধুরা তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলেও ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে নিহতের খালাতো ভাই সায়েম বলেন, ‘কয়েক মুহূর্ত আগেও সবাই একসঙ্গে ছিলাম। হঠাৎ মোটরসাইকেলটি বাসের নিচে চলে যায়। চোখের সামনেই জাহিদকে হারালাম।’
একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকে ভেঙে পড়েছেন বাবা শাহিন হাওলাদার। তিনি বলেন, ছেলে বন্ধুদের সঙ্গে কুয়াকাটায় বেড়াতে গিয়েছিল। ফেরার পথেই সড়ক দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হলো।
পটুয়াখালী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক আফতাব উদ্দিন জানান, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই জাহিদের মৃত্যু হয়েছিল। প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মরদেহ আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্নের জন্য পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
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