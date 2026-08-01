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১ August ২০২৬ Saturday ৯:৫১:১৮ PM
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কলাপাড়ায় জেলের জালে ধরা পড়লো ২৬ কেজির ভোল মাছ

কলাপাড়া ((পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় জেলের জালে ধরা পড়েছে ২৬ কেজি ওজনের একটি বিশাল সামুদ্রিক ভোল মাছ। পরে আলিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে নিলামের মাধ্যমে মাছটি ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে।ফলে মাছটির প্রতি কেজির দাম পড়েছে প্রায় ১ হাজার ৩৪৬ টাকা।

বড় আকৃতির মাছটি দেখতে শনিবার (১ আগস্ট) সকাল থেকেই অবতরণ কেন্দ্রে জেলে, মাছ ব্যবসায়ী ও উৎসুক মানুষের ভিড় জমে। 

জানা যায়, এমবি সিফাত নামের একটি মাছ ধরার ট্রলারের জেলে রহিম মাঝি বঙ্গোপসাগরের সোনারচর এলাকায় জাল ফেললে মাছটি ধরা পড়ে। পরে মাছটি আলিপুর মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের সিফাত এন্টারপ্রাইজ আড়তে তোলা হলে নিলামের মাধ্যমে ৩৫ হাজার টাকায় বিক্রি হয়।

জেলে রহিম মাঝি বলেন, জাল তোলার সময় বড় একটি মাছ উঠে আসে। পরে বুঝতে পারি এটি বড় আকারের একটি ভোল মাছ।এমন মাছ খুব কমই ধরা পড়ে। ভালো দাম পাওয়ায় আমরা খুবই আনন্দিত।

মাছটির ক্রেতা আড়তদার মো. মিজানুর রহমান বলেন, মাছটির ওজন ২৬ কেজি। আকার বড় এবং মান ভালো হওয়ায় ৩৫ হাজার টাকায় কিনেছি। এটি ঢাকার একটি পাইকারি বাজারে পাঠানো হবে। বড় আকারের ভোল মাছের চাহিদা সবসময়ই বেশি।

মৎস্যবিজ্ঞানীদের মতে, ভোল মাছ (Croaker/Drum Fish) Sciaenidae (সিয়েনিডি) পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশে এটি সামুদ্রিক ভোল নামে পরিচিত। বঙ্গোপসাগরের মোহনা, উপকূলীয় অগভীর সমুদ্র এবং কাদামাটিযুক্ত তলদেশে এ মাছ বেশি বিচরণ করে। বর্ষাকাল ও বর্ষা-পরবর্তী সময়ে এদের উপস্থিতি তুলনামূলক বেশি দেখা যায়।

কলাপাড়া উপজেলা সিনিয়র মৎস্য কর্মকর্তা অপু সাহা বলেন, ভোল মাছ বঙ্গোপসাগরের একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক সামুদ্রিক মাছ। সাধারণত এত বড় আকারের ভোল মাছ খুব বেশি ধরা পড়ে না। এ ধরনের মাছের বাজারমূল্যও তুলনামূলক বেশি। উচ্চমানের প্রোটিন ও ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডসমৃদ্ধ হওয়ায় ভোল মাছের পুষ্টিগুণ অনেক এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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