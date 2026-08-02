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২ August ২০২৬ Sunday ৯:১৮:১৪ PM
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দুর্গাসাগরের হরিণ চুরি করে ভুরিভোজ দুই কর্মচারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি:

​বরিশালের বাবুগঞ্জের ঐতিহ্যবাহী দুর্গাসাগর পর্যটন কেন্দ্র থেকে একটি হরিণ চুরি,জবাই ও মাংস খাওয়ার অভিযোগে কেয়ারটেকার মো.জামাল হোসেন এবং মালী অলিউল রহমানকে গ্রেপ্তার করেছে এয়ারপোর্ট থানা পুলিশ।

​২০২৫ সালের ৭ আগস্ট দায়েরকৃত মামলার (দণ্ডবিধি ৩৮০ ধারা) প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে রবিবার (২ আগস্ট ২০২৬) তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।

সরকারি সংরক্ষিত স্থানে ঘটে যাওয়া এই ঘটনায় স্থানীয়দের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।মামলাটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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