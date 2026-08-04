Current Bangladesh Time
Wednesday August ৫, ২০২৬ ১০:০৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » বরিশাল » বরিশাল সদর » হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়: অ্যাডহক কমিটিতে সভাপতি বিএনপি নেতা, সদস্য স্ত্রী
৪ August ২০২৬ Tuesday ১০:০১:০২ PM
Print this E-mail this

হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়: অ্যাডহক কমিটিতে সভাপতি বিএনপি নেতা, সদস্য স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশাল নগরের অন্যতম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হালিমা খাতুন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটি গঠন নিয়ে কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস হয়েছে। এ বিদ্যালয়ের সভাপতি হয়েছেন বরিশাল সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাড. কাজী এনায়েত হোসেন বাচ্চু। আবার সেই কমিটিরই শিক্ষক প্রতিনিধি সদস্য হয়েছেন তাঁর স্ত্রী অবসরপ্রাপ্ত ফাতেমা শিরীন।

শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষ বলেছে, এটি নিয়মবহির্ভূত। এ নিয়ে রহস্যজনক কারণে মুখ খুলছেন না বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা নাজমা বেগম।

জানা গেছে, প্রধান শিক্ষকের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বরিশাল শিক্ষা বোর্ড গত ১৯ মে হালিমা খাতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অ্যাডহক কমিটি অনুমোদন দিয়েছে। কমিটিতে সভাপতির পরে তালিকায় ২ নম্বর নামটি হচ্ছে শিক্ষক প্রতিনিধি ফাতেমা শিরীনের। টানা ৬০ বছর পূর্ণ করে তিনি ১৫ জুলাই অবসরে যান। অবসরে যাওয়ার প্রায় দুই মাস আগে কমিটিতে তাঁকে শিক্ষক প্রতিনিধি করায় নানা প্রশ্ন উঠেছে।

এ বিষয়ে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক মো. সাইফুর রহমান হাওলাদার বলেন, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কমিটিতে শিক্ষক প্রতিনিধি হওয়ার বিধান নেই। এমনকি অবসরের পর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ পেলেও তিনি কমিটিতে থাকতে পারবেন না। হালিমা খাতুন বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক ফাতেমা শিরীনের বিষয়টি তিনি দুই দিন আগে বিভিন্ন মাধ্যমে জেনেছেন। তিনি বলেন, এটা অবশ্যই সংশোধন করতে হবে। মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত নাম পরিবর্তনের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছায়নি। ম্যানুয়াল পদ্ধতির আবেদন সর্বপ্রথম তাঁর টেবিলে যাবে।

বিদ্যালয়ের একাধিক সূত্রে জানা গেছে, পেছনের তারিখে নতুন করে শিক্ষক শহিদুল ইসলামকে প্রতিনিধি করতে প্রধান শিক্ষক নাজমা বেগম তৎপরতা চালাচ্ছেন।

এ ব্যাপারে হালিমা খাতুন বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে ফোন দেওয়া হলে তিনি কোনো বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বাকেরগঞ্জে বোমা বিস্ফোরণে একই পরিবারে ৩ জন দগ্ধ
ভোলা-বরিশাল ও শরীয়তপুর-চাঁদপুর সেতু নির্মাণে জাপানের আগ্রহ
ধর্ম-বর্ণ বিবেচনায় কোনো চক্রান্ত বাস্তবায়ন হতে দেওয়া হবে না: তথ্যমন্ত্রী
বিসিসির ৬৪৭ কোটি ৫৩ লাখ টাকার বাজেট ঘোষণা *‘স্মার্ট, সবুজ ও জনবান্ধব বরিশাল’ গড়ার অঙ্গীকার
বিএম কলে‌জ হো‌স্টেলঃ ছাত্রাবা‌সের ছাদের পলেস্তারা খসে শিক্ষার্থী আহত

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 