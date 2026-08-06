দশমিনায় বাস সিন্ডিকেট বন্ধ ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে মানববন্ধন
দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর দশমিনা থেকে ঢাকা সড়কপথে চলাচলকারী কথিত “দশমিনা এক্সপ্রেস” বাস সিন্ডিকেটের অবসান, ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ এবং নিরাপদ সড়ক নিশ্চিতের দাবিতে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকাল ১১টায় উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলার সর্বস্তরের জনগণের ব্যানারে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক ও পেশাজীবী সংগঠনের নেতাকর্মীসহ সাধারণ মানুষ অংশ নেন।
মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক মো. কালাম পঞ্চায়েত, উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক লিয়ার হোসেন হাওলাদার, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব গাজী সালাউদ্দিন ও ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আবুল বাশার, উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. যুবায়ের ইসলাম, দশমিনা উপজেলা এনসিপির প্রতিনিধি মো. তৌহিদ সিকদার, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ দশমিনা শাখার সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. আবু সায়েম, জামায়াতে ইসলামীর প্রচার ও গবেষণা বিষয়ক সম্পাদক মো. সাঈদুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক মো. জুয়েল আমিন প্যাদা এবং শাকুরা ও বিএটিএ পরিবহনের কাউন্টারম্যান মো. সোহেল জোমাদ্দারসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।
বক্তারা বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে সড়ক দুর্ঘটনা উদ্বেগজনক হারে বেড়েছে। প্রায় প্রতিদিনই প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করছে। তারা অভিযোগ করেন, বাস সিন্ডিকেট, অনিয়ম এবং ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচলের কারণে যাত্রীরা প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকার হচ্ছেন।
তারা অবিলম্বে বিতর্কিত বাস সিন্ডিকেটের কার্যক্রম বন্ধ, ফিটনেসবিহীন যানবাহন চলাচল বন্ধ, সড়ক পরিবহনে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা এবং যাত্রীদের নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।
মানববন্ধন শেষে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মাহমুদ হাসান মৃধার মাধ্যমে জেলা প্রশাসকের কাছে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
মেডিকেল বর্জ্যও ব্যবসার পণ্য: বরিশালে মাসে ২ কোটি টাকায় বিক্রি, স্বাস্থ্যঝুঁকি
৪৬ ঘণ্টা পর বরিশালের ছয় রুটে বাস চলাচল শুরু
বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবির সংঘর্ষ, আহত অন্তত ১০
রাজপথে পরাজিত হয়ে ফ্যাসিবাদ পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে : তথ্যমন্ত্রী