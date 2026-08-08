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৮ August ২০২৬ Saturday ৪:২১:৫৩ PM
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পটুয়াখালীতে হাসপাতালের চারতলা থেকে স্বামীকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ স্ত্রীর বিরুদ্ধে

দশমিনা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:


পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে পরকীয়ার সন্দেহে স্বামীকে চারতলা থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্ত্রীর বিরুদ্ধে। পরে গুরুতর আহত স্বামীর মাথা দেয়ালের সঙ্গে আঘাত করারও অভিযোগ করা হয়েছে। এ ঘটনায় হাসপাতালে থাকা রোগীর স্বজনরা ওই নারীকে আটক করেন বলে জানা গেছে।
ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে জানা যায়, পটুয়াখালী সদর হাসপাতালের চারতলায় রেলিংয়ের ওপর বসে মোবাইল ফোনে কথা বলছিলেন দশমিনা উপজেলার নেহালগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা কবির। এ সময় তার স্ত্রী অন্য এক নারীর সঙ্গে স্বামীর পরকীয়া সম্পর্ক রয়েছে—এমন সন্দেহ থেকে তার সঙ্গে কথা-কাটাকাটি করেন বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান।
একপর্যায়ে স্ত্রী স্বামীকে ধাক্কা দিলে তিনি চারতলা থেকে নিচে পড়ে যান। এতে তার দুই পা ভেঙে গুরুতর আহত হন তিনি।
প্রত্যক্ষদর্শীদের আরও দাবি, চারতলা থেকে পড়ে যাওয়ার পরও স্বামী জীবিত থাকায় ওই নারী নিচতলায় দৌড়ে গিয়ে তার মাথা ধরে দেয়ালের সঙ্গে আঘাত করতে থাকেন। এ সময় হাসপাতালে থাকা রোগীর স্বজনরা এগিয়ে এসে ওই নারীকে আটক করেন।
জানা গেছে, কবির ও তার স্ত্রী তাদের সন্তানের চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন। সেখানেই এ ঘটনা ঘটে।
ঘটনাটি নিয়ে হাসপাতালে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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