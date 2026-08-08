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৮ August ২০২৬ Saturday ৯:৫২:৩৯ PM
ভান্ডারিয়ার চরখালি ফেরিঘাট থেকে রাজাপুরের সাবেক ছাত্রলীগ নেতা খান রেজবি সাব্বির গ্রেপ্তার
নিজস্ব প্রতিনিধি:
ঝালকাঠির রাজাপুর শহর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ও উপজেলা যুবলীগের নেতা খান রেজবি সাব্বিরকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় পিরোজপুরের ভান্ডারিয়া উপজেলার চরখালি ফেরিঘাট এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পুলিশের একটি সূত্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। তবে তাকে কোন মামলায় বা কী অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাৎক্ষণিকভাবে তা জানা যায়নি। এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা চলছে।
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