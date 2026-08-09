গলাচিপায় সাপের কামড়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু, তদন্ত কমিটি গঠন

গলাচিপায় সাপের কামড়ে বিএনপি নেতার মৃত্যু, তদন্ত কমিটি গঠন
গলাচিপা (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
পটুয়াখালীর গলাচিপায় সাপের কামড়ে বিএনপি নেতার মৃত্যুর ঘটনায় তিন সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ৭ দিনের মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
রবিবার (৯ আগস্ট) দুপুরে পটুয়াখালী জেলার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ও সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. নাহিদ আল রাকিব এই কমিটি গঠন করেন।
কমিটিতে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জারি) ডা. শেখ সহিদুল ইসলামকে সভাপতি এবং পটুয়াখালী ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের জুনিয়র কনসালটেন্ট (মেডিসিন) ডা. তাসমিয়া ছালছাবিলকে সদস্যসচিব করা হয়েছে। এ ছাড়া কমিটি সদস্য হিসেবে রয়েছেন পটুয়াখালী বক্ষব্যাধি ক্লিনিকের মেডিক্যাল অফিসার ডা. মো. রেজাউর রহমান।
প্রসঙ্গত, গলাচিপা সদর ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ড নিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. জাকির হোসেন মৃধাকে শনিবার সকালে বিষধর সাপ কামড়ে দেয়।পরে চিকিৎসার জন্য তাকে গলাচিপা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে তার উচ্চ রক্তচাপ ও তীব্র শ্বাস কষ্ট শুরু হয়। পরে কর্তব্যরত চিকিৎসক জাকির হোসেনের উন্নত চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু পটুয়াখালী নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নেটিজেনদের ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে।নেটিজেনরা দাবি করেন, স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অ্যান্টিভেনম থাকার পরেও জাকির হোসেনকে তা দেওয়া হয়নি।
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