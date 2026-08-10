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১০ August ২০২৬ Monday ৬:২৬:০৯ PM
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এসএসসি ফলাফলে বাউফলে শীর্ষে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

বাউফল (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:

পটুয়াখালীর বাউফল উপজেলায় চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার ফলাফলে সর্বাধিক জিপিএ-৫ অর্জন করে শীর্ষস্থান দখল করেছে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়। এবার বিদ্যালয়টি থেকে ১৬ জন শিক্ষার্থী জিপিএ-৫ পেয়েছে। বিদ্যালয়ের পাসের হার ৭০ দশমিক ২০ শতাংশ।
সোমবার (১০ আগস্ট) সকালে এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি শিরিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, এ বছর কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে মোট ১৫১ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ মিলিয়ে ১০৬ জন শিক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়। উত্তীর্ণদের মধ্যে ১৬ জন জিপিএ-৫ অর্জন করেছে, যা বাউফল উপজেলার যেকোনো মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ।
বিজ্ঞান বিভাগ থেকে গোল্ডেন জিপিএ-৫ অর্জনকারী শিক্ষার্থী জাকিয়া সুলতানা অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে বলেন, “আমাদের এই সাফল্যের পেছনে শিক্ষকদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও আন্তরিকতা সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছে। তারা নিয়মিত ক্লাস, অতিরিক্ত পাঠদান ও বিশেষ পরিচর্যার মাধ্যমে আমাদের প্রস্তুত করেছেন। এ কারণেই আমরা উপজেলার মধ্যে শীর্ষস্থান অর্জন করতে পেরেছি।”
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফেরদৌসি শিরিন বলেন, “শিক্ষার মানোন্নয়নে নিয়মিত শ্রেণি কার্যক্রম নিশ্চিত করা, দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাসের ব্যবস্থা, নিবিড় তদারকি এবং অভিভাবকদের সঙ্গে ধারাবাহিক যোগাযোগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পরিচালনা কমিটির সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলেই এ সাফল্য এসেছে।”
বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মো. মেহেদী হাসান রাসেল বলেন, “উপজেলায় সর্বাধিক জিপিএ-৫ অর্জন আমাদের জন্য গর্বের বিষয়। একজন প্রাক্তন শিক্ষার্থী এবং বর্তমান সভাপতি হিসেবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, অভিভাবকদের ত্যাগ এবং প্রধান শিক্ষকের দূরদর্শী নেতৃত্ব এ সাফল্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।”
বাউফল উপজেলা একাডেমিক সুপারভাইজার মো. নুরনবী বলেন, “এসএসসি ফলাফলে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলায় সর্বাধিক সংখ্যক জিপিএ-৫ অর্জন করেছে। এটি নিঃসন্দেহে বাউফলের শিক্ষা অঙ্গনের জন্য একটি আনন্দের সংবাদ।”
উল্লেখ্য, চলতি বছরের এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফলাফলে সারা দেশের মতো বাউফল উপজেলাতেও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে জিপিএ-৫ অর্জনের প্রতিযোগিতা ছিল লক্ষণীয়। সেই প্রতিযোগিতায় ১৬টি জিপিএ-৫ অর্জন করে কালাইয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলার শীর্ষস্থান নিশ্চিত করেছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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