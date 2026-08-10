Current Bangladesh Time
Tuesday August ১১, ২০২৬ ৮:১৬ AM
Barisal News
Latest News
Home » কাউখালী » পিরোজপুর » কাউখালীতে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার
১০ August ২০২৬ Monday ১১:৩৯:০২ PM
Print this E-mail this

কাউখালীতে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত আসামি গ্রেপ্তার


কাউখালী (পিরোজপুর) সংবাদদাতা:
পিরোজপুরের কাউখালীতে এক বছরের সাজাপ্রাপ্ত এক আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।
সোমবার (১০ আগস্ট) কাউখালী থানার অফিসার ইনচার্জের নির্দেশে এএসআই মনোয়ার ও এএসআই হিরনের নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।


গ্রেপ্তারকৃত আসামি মোং সাব্বির আহমেদ রুম্মন (২৪)। তিনি কাউখালী উপজেলার মেঘপাল গ্রামের খাইরুজ্জামানের ছেলে।


পুলিশ সূত্রে জানা যায়, কাউখালী থানার মামলা জিআর নং-৯৩/২৩-এর মামলায় আদালত তাকে এক বছরের সাজা প্রদান করেন। সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পর তিনি পলাতক ছিলেন।


কাউখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আনোয়ার হোসেন জানান,গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সোমবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে তাকে আদালতে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তিনি জানিয়েছেন।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
শেয়ার করতে ক্লিক করুন:

আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
দৈনিক ১০-১১ ঘণ্টা লোডশেডিং: বরিশালে বিপর্যস্ত জনজীবন ব্যবসা-বাণিজ্যে ধস
এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা: বরিশাল বোর্ডে পাসের হার ৬০.৩৫%, জিপিএ-৫ পেয়েছে ২৭৭৮ জন
কীর্তনখোলায় নৌবিহারে মুগ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রদূত, ঘুরে দেখলেন ঐতিহাসিক নানা স্থাপনা
রাষ্ট্রপতি পদে মির্জা ফখরুলের নাম চূড়ান্ত
অলি আহমদকে জামায়াতজোটের রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ঘোষণা 

সাম্প্রতিক সংবাদসমূহ

Recent: Mayor Hiron Barisal
Recent: Barisal B M College
Recent: Tender Terror
Kuakata News

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত
আমাদের বরিশাল ২০০৬-২০২০

প্রকাশক ও নির্বাহী সম্পাদক: মোয়াজ্জেম হোসেন চুন্নু, সম্পাদক: রাহাত খান
৪৬১ আগরপুর রোড (নীচ তলা), বরিশাল-৮২০০।
ফোন : ০৪৩১-৬৪৫৪৪, ই-মেইল: hello@amaderbarisal.com

 
 
 