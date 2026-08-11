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১২ August ২০২৬ Wednesday ২:২৪:২২ AM
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বরিশালে ডাকাতির প্রস্তুতিকালে শিশুসহ ৪ ডাকাত আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি:

বরিশালের চরমোনাই এলাকায় ডাকাতির প্রস্তুতিকালে চারজনকে আটক করা হয়েছে। বরিশাল সদর নৌ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে আটহাজার এলাকার ভারানী (বাইপাস) খালের উত্তর মাথায় আড়িয়াল খাঁ নদীর মুখ থেকে তাদের আটক করে। এর আগে স্থানীয় লোকজন তাদের আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করেন বলে জানা গেছে। ঘটনাটি সোমবারের। 

আটক চারজনের মধ্যে তিনজনের পরিচয় জানা গেছে। তারা হলেন-মো. ইমাম হোসেন চৌকিদার ওরফে ইমরান ওরফে ইমন ওরফে সোহান চৌকিদার (২৫), মো. মাসুদ প্যাদা ওরফে হানিফ প্যাদা (৩৬) এবং মো. সাগর হাওলাদার (২৮)। অপরজন অপ্রাপ্তবয়স্ক হওয়ায় তার নাম-পরিচয় প্রকাশ করা হয়নি।

আটক ইমাম হোসেন চৌকিদার উত্তর বাউশিয়া, ৯ নম্বর ওয়ার্ড, বড় জালিয়া ইউনিয়ন, হিজলা, বরিশালের বাসিন্দা। তার পিতা মৃত রতন চৌকিদার ওরফে বেল্লায়েত ওরফে বেলাল চৌকিদার এবং মাতা রেনু বেগম ওরফে কুলসুম বেগম।

মো. মাসুদ প্যাদা দড়িচর খাজুরিয়া (বামের চর), ৮ নম্বর ওয়ার্ড, দড়িচর খাজুরিয়া ইউনিয়ন, মেহেন্দিগঞ্জ, বরিশালের বাসিন্দা। তার পিতা মো. লালমিয়া প্যাদা এবং মাতা মোছা. নিলুফা বেগম।

মো. সাগর হাওলাদারের স্থায়ী ঠিকানা পটুয়াখালীর মহিপুরের নিজামপুর এলাকায়। তার পিতা মো. নিজাম হাওলাদার এবং মাতা মোছা. লিলি বেগম। বর্তমানে তিনি বরিশালের পলাশপুর ইসলাম নগর, কলমের চত্বর এলাকায় বসবাস করেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আটক ইমাম হোসেন ও মাসুদ প্যাদার বিরুদ্ধে হিজলা ও মেহেন্দিগঞ্জ থানায় মোট ছয়টি ওয়ারেন্ট রয়েছে।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, নদীপথে ডাকাতির প্রস্তুতির অভিযোগে স্থানীয় লোকজন প্রথমে চারজনকে আটক করেন। পরে তাদের বরিশাল সদর নৌ থানার পুলিশের কাছে সোপর্দ করা হয়। পুলিশ তাদের হেফাজতে নিয়ে আইনগত ব্যবস্থাগ্রহণ করে।

বরিশাল সদর নৌ থানার ওসি অসীম কুমার জানান, আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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