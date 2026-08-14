বরিশাল পুলিশের গোপালগঞ্জে অভিযান, ২টি চোরাই মোটরসাইকেলসহ ২ যুবক আটক
নিজস্ব প্রতিনিধি:
বরিশাল মেট্রোপলিটন বন্দর থানা পুলিশের অভিযানে দুটি চোরাই মোটরসাইকেলসহ দুই যুবক আটক হয়েছেন। গোপালগঞ্জ জেলার টুংগীপাড়া থানা এলাকায় অভিযান বৃহস্পতিবার রাতভর অভিযান চালিয়ে মোটরসাইকেল দুটি উদ্ধার করাসহ দুই চোরকে হেফাজতে নেওয়া হয়। এই সফল অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছেন বরিশাল বন্দর থানা পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) শেখ তৌফিক ফেরদৌস শোভন।
বন্দর থানা পুলিশ জানায়, মোটরসাইকেল দুটি তাদের আওতাধীন এলাকা থেকে চুরি হয়। এই ঘটনায় মালিক মো. আরিফ বাদী হয়ে গত ২৭ জুলাই বরিশাল চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দণ্ডবিধির ৩৭৯ ধারায় মামলা করেন। মামলায় বরিশালের বন্দর থানার বাসিন্দা মো. রানা শরীফসহ চারজনকে আসামি করা হয়। মামলাটি পুলিশ তদন্ত শুরু করে এবং একপর্যায়ে নিশ্চিত হয় মোটরসাইকেল দুটি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় আছে।
বৃহস্পতিবার থানা পুলিশের এসআই শেখ তৌফিক ফেরদৌস শোভনের নেতৃত্বে একটি টিম সেখানে পৌছে যায়। এবং তারা টুঙ্গিপাড়া পুলিশের সহযোগিতায় মোটরসাইকেল দুটি উদ্ধার করাসহ দুই চোর শ্রীরামকান্দির বাসিন্দা সোহেল আরমান শরীফ (৫০) এবং শিমুল সরদারকে (২৬) হেফাজতে নেয়।
মোটরসাইকেল উদ্ধারসহ ২ চোর আটকের বিষয়টি নিশ্চিত করেন বন্দর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)। পুলিশ কর্মকর্তা বরিশালটাইমসকে জানান, আটক দুইজনকে শুক্রবার আদালতে পাঠালে বিচারক তাদের কারাগারে প্রেরণ করেন।’
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালে নদ-নদীর পানি বিপৎসীমার ওপরে, নিম্নাঞ্চল প্লাবিত
বরিশালের নতুন ডিআইজি জুলফিকার আলী
প্রার্থী চূড়ান্ত করল বিএনপি, রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন মির্জা ফখরুল
তিন সন্দেহে বরিশালে মাঠে পুলিশ, হেমায়েতপুরে জেএমবির আস্তানায় অভিযান