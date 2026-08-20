মনপুরায় দুই কেজির ‘রাজা ইলিশ’ বিক্রি হলো ৯ হাজার টাকায়

Home » ভোলা » মনপুরা » মনপুরায় দুই কেজির ‘রাজা ইলিশ’ বিক্রি হলো ৯ হাজার টাকায়
২০ August ২০২৬ Thursday ৮:৪৬:৫০ PM
মনপুরায় দুই কেজির ‘রাজা ইলিশ’ বিক্রি হলো ৯ হাজার টাকায়
মনপুরা (ভোলা) প্রতিনিধি:
ভোলার মনপুরায় মেঘনা নদীতে জেলের জালে ধরা পড়েছে দুই কেজি ওজনের একটি ইলিশ। স্থানীয় মাছের আড়তে নিলামে ইলিশটি ৯ হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে। উপকূলীয় অঞ্চলের জেলে ও মাছ ব্যবসায়ীদের কাছে বড় আকারের এমন ইলিশ ‘রাজা ইলিশ’ নামে পরিচিত।
আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার মনপুরা ইউনিয়নের রামনেওয়াজ মৎস্য ঘাটে অনি চৌধুরীর মাছের আড়তে ইলিশটি বিক্রি করা হয়।
মাছ ব্যবসায়ীরা জানান, রামনেওয়াজ ঘাট সংলগ্ন মেঘনা নদীতে শরীফ মাঝির জালে দুই কেজি ওজনের ‘রাজা ইলিশ’ মাছটি ধরা পড়ে। পরে মাছটি আড়তে নিলামে তুললে ৯ হাজার টাকায় কিনে নেন আড়তদার অনি চৌধুরী।
জেলে শরিফ মাঝি জানান, দুপুরে পশ্চিম পাশের মেঘনা নদীতে জাল ফেলে তিনি মাছ শিকার করছিলেন। তখন ছোট আকারের ইলিশের সঙ্গে ‘রাজা ইলিশ’ মাছটি ধরা পড়ে।
আড়তদার অনি চৌধুরী জানান, এখন বড় আকারের ইলিশ সহজে ধরা পড়ে না। ‘রাজা ইলিশটি’ লঞ্চে করে ঢাকায় পাঠানো হবে। সেখানে মাছটি আরও বেশি দামে বিক্রি করা যাবে বলে প্রত্যাশা তাঁর।
উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা উজ্জ্বল বনিক জানান, বৃষ্টি বাড়লে নদীতে আরও বড় আকারের ইলিশ ধরা পড়বে।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
বরিশালের ১৯ ইউনিয়ন পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব হলেন রুহুল কবির রিজভী
বরিশালে নিম্নমানের পণ্য কিনতে বাধ্য করছে টিসিবি
পুলিশের আচরণগত সমস্যা দূর করতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে : বরিশাল রেঞ্জ ডিআইজি