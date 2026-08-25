বঙ্গোপসাগরে ট্রলারডুবি, ৫ জেলে নিখোঁজ

বঙ্গোপসাগরে মাছ শিকার করতে গিয়ে বরগুনার পাথরঘাটা এলাকার এফবি বরকত নামে একটি মাছ ধরার ট্রলার ডুবে গেছে। এ সময় ট্রলারটিতে থাকা ১৩ জেলের মধ্যে ৮ জনকে ভাসমান অবস্থায় অপর একটি মাছ ধরার ট্রলারের জেলেরা উদ্ধার করেন। বাকি পাঁচ জেলে এখনো নিখোঁজ রয়েছেন।
সোমবার (২৪ আগস্ট) রাতে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এর আগে একই দিন দুপুরের দিকে পাথরঘাটা উপকূল থেকে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে বঙ্গোপসাগরে এ ট্রলারডুবির ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাথরঘাটা থেকে চার দিন আগে ১৩ জন জেলেসহ এফবি বরকত নামে একটি ট্রলার সমুদ্রে মাছ শিকার করতে যায়। পরে সমুদ্রে মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে ট্রলারটি নোঙর করে রাখেন জেলেরা। এ সময় সাগরে আবহাওয়া খারাপ থাকায় উত্তাল ঢেউয়ের মধ্যে হঠাৎ ট্রলারটি ডুবে যায়। পরে ট্রলারে থাকা ১৩ জেলের মধ্যে আটজন সাঁতরে নিকটবর্তী আরেকটি ট্রলারে উঠতে পারলেও বাকি পাঁচ জেলে নিখোঁজ হন।
এ বিষয়ে বরগুনা জেলা মৎস্যজীবী ট্রলার মালিক সমিতির সভাপতি গোলাম মোস্তফা চৌধুরী বলেন, সমুদ্রে মাছ শিকার করতে গিয়ে পাথরঘাটার একটি ট্রলার ডুবে যাওয়ার খবর পেয়েছি। নিখোঁজ জেলেদের উদ্ধারে পাথরঘাটা থেকে এফবি জহুরা নামে একটি ট্রলার পাঠানো হয়েছে। নিখোঁজ পাঁচ জেলের পরিচয় ও তাদের উদ্ধারে অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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