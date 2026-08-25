মহাসড়ক অবরোধ, বরিশালে বাস চলাচল বন্ধ

শ্রমিকদের মারধরের প্রতিবাদ ও মহাসড়কে মাহিন্দ্রা চলাচল বন্ধের দাবিতে বরিশালে আবারও মহাসড়ক অবরোধ করে ধর্মঘট পালন করছেন বাস শ্রমিকরা। মঙ্গলবার (২৫ আগস্ট) দুপুর ১টা থেকে বরিশাল নগরীর নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মহাসড়ক অবরোধ করে শ্রমিকরা। এতে বরিশাল-ঢাকা মহাসড়ক এবং অভ্যন্তরীণ রুটে গত পাঁচঘণ্টা সময় ধরে দূরপাল্লাসহ সব ধরনের যান চলাচল বন্ধ রয়েছে।
বাস শ্রমিকদের অভিযোগ, বরিশাল-ঢাকা মহাসড়কের রহমতপুরে অভ্যন্তরীণ রুটের এক বাসের চালক ও হেলপারকে মারধর করে থ্রি-হুইলার (মাহেন্দ্রা) শ্রমিকরা
এর পর পরই তারা নথুল্লাবাদ কেন্দ্রীয় বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন মহাসড়কের ওপর বাস আড়াআড়ি করে রেখে ধর্মঘট শুরু করেন। দ্বিতীয় দিনের মতো বাস শ্রমিকদের অবরোধের কারণে সীমাহীন ভোগান্তিতে পড়েছে দূর-দূরন্তের যাত্রীরা।
বাস শ্রমিকরা জানান, সোমবার বানারীপাড়ায় মাহেন্দ্র শ্রমিকদের বিরুদ্ধে ১২টি বাস আটকে রাখা এবং শ্রমিকদের মারধরের অভিযোগ তুলে দুপুর ১টা থেকে সাড়ে চারঘণ্টা মহাসড়ক অবরোধ করেন বাস শ্রমিকরা। এ কারণে বরিশাল থেকে সড়ক রুটে সাড়ে চারঘণ্টা বাস চলাচল বন্ধ ছিল।
পরে দুপক্ষের আলোচনার পর বিষয়টি সমাধান হয়। কিন্তু মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে পুনরায় মাহিন্দ্রা শ্রমিকরা রহমতপুর এলাকায় একটি বাসের হেলপার ও চালককে মারধর করে। এতে বাস শ্রমিক হাসানসহ চারজন আহত হয়। এর মধ্যে গুরুতর আহত হাসানকে বরিশাল শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এঘটনার সঠিক বিচার না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন বাস শ্রমিকরা।
বাস শ্রমিকরা অভিযোগ করেন, মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চলাচল নিষিদ্ধ। অথচ হাজার হাজার থ্রি-হুইলার আইন ভেঙে মহাসড়কে চলাচল করছে। বরিশালের বাইরের থ্রি-হুইলারও নথুল্লাবাদ থেকে মাওয়া পর্যন্ত চলাচল করছে। মহাসড়ক ব্লক করে থ্রি-হুইলারে যাত্রী ওঠা নামা করে। আমরা বাস শ্রমিকরা কিছু বললেই আমাদের ওপর চড়াও হয়। তাদের অত্যাচারে আমরা এখন অতিষ্ঠ। থ্রি-হুইলার অবৈধভাবে মহাসড়কে চলাচল করলেও বিআরটিএ বা পুলিশ তাদের আটকাচ্ছে না। উল্টো বাসে একটা হাইড্রোলিক হর্ন লাগালেও পুলিশ বাসের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছে। বিভিন্ন থানা পর্যায়ে পুলিশকে থ্রি-হুইলার প্রতি এক হাজার টাকা করে বিট দিয়ে থ্রি-হুইলার মহাসড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।
বরিশাল থ্রি-হুইলার মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অব্দুস সালম বলেন, ‘আমাদের লাইসেন্স দিয়েছে বিআরটিএ। আমরা নিয়ম মেনেই যাত্রী পরিবহন করি। অথচ আমরা যাত্রী তুলতে পারছি না। রাস্তায় বাস শ্রমিকরা আমাদের শ্রমিকদের মারধর করে, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে আহত করে। তারা মাহেন্দ্র স্ট্যান্ড জোড় করে যাত্রী তুলে নেয়। ইতোপূর্বে বাস মালিক সমিতিকে কয়েকবার বিষয়টি অবহিত করা হয়েছে। তারা কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। আমরা এর একটা সুষ্ঠু সমাধান চাই।’
এদিকে বাস শ্রমিকদের মারধরের ঘটনায় জড়িতদের গ্রেপ্তার ও মাহিন্দ্র চালাচল বন্ধের দাবি জানিয়েছেন বরিশাল জেলা বাস মালিক গ্রুপের সভাপতি মোশারফ হোসেন।
তিনি বলেন, অসংখ্য অবৈধ থ্রি-হুইলার মহাসড়কে চলাচল করছে। এদিকে প্রশাসনের দৃষ্টি নেই। আমাদের দাবি শ্রমিকদের ওপর হামলাকারী মাহেন্দ্র চালকদের বিচার এবং মহাসড়কে থ্রি-হুইলার চলতে পারবে না। এই দাবি না মানা হলে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাস ধর্মঘট চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি।
এদিকে বাস ধর্মঘটে বিপাকে পড়েছে হাজার হাজার যাত্রী। শ্রমিকদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের জেরে শ্রমিকদের জিম্মি করে এমন আন্দোলনের প্রতিবাদ জানিয়েছেন তারা। এর সুষ্ঠু সমাধান সরকারের কাছে দাবি করেছেন যাত্রীরা।
ঢাকার উদ্দেশে যাত্রা করা সাকুরা পরিবহনের যাত্রী শহিদুল ইসলাম বলেন, দুপুর ১টায় বাসে ঢাকায় যাওয়ার কথা। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এখনো পরিবার নিয়ে নথুল্লাবাদে বাসেই বসে আছি। বাস শ্রমিকদের অবরোধের কারণে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। কখন এই অবরোধ ছাড়বে তা জানি না।
ঢাকা থেকে কুয়াকাটাগামী বাসের যাত্রী শিল্পী বেগম বলেন, ‘দুপুরে গড়িয়ারপাড়ে পৌঁছে দেখি বাস চলাচল বন্ধ। সেখান থেকে রিকশায় এসে কাশিপুরে নেমিছি। সেখান থেকে বাচ্চা কোলে নিয়ে প্রায় এক কিলোমিটার হেঁটে নথুল্লাবাদ পৌঁছেছে রূপাতলী বাসস্ট্যান্ডে যাচ্ছি। বিকল্প ব্যবস্থায় পটুয়াখালী যাবো। বাস ও মাহেন্দ্রা শ্রমিকদের মধ্যে বিরোধ। এখানে আমরা সাধারণ যাত্রীদের কী অপরাধ। আমাদের কেন এভাবে জিম্মি করা হয়েছে। প্রশাসন এর একটা সুষ্ঠু সমাধান করুক ‘
বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশের এয়ারপোর্ট থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাখাওয়াত হোসেন বলেন, শ্রমিকদের মারধরের প্রতিবাদে বাস শ্রমিকরা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। উভয় পক্ষকে নিয়ে বসে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চলছে।
বরিশালের জেলা প্রশাসক মামুন খন্দকার বলেন, ‘বাস মালিকরা আমার কাছে এসেছিল। তাদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। বাস মালিক এবং শ্রমিকদের কয়েকটি দাবি ছিল- যার মধ্যে নথুল্লাবাদসহ কয়েকটি পয়েন্ট থেকে মাহেন্দ্রতে যাত্রী তোলা যাবে না। তাদের দাবিগুলো আমরা মেনে নেওয়ার কথা বলেছি। ট্রাফিক বিভাগ মহাসড়কে এই বিষয়টি দেখেবে।’
বৈঠকের পর বাস মালিক এবং শ্রমিকরা অবরোধ তুলে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। তবে বিকেল ৫টায় এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অবরোধ চলছিল।
আমাদের বরিশাল ডটকম -এ প্রকাশিত/প্রচারিত কোনো সংবাদ, তথ্য, ছবি, আলোকচিত্র, রেখাচিত্র, ভিডিওচিত্র, অডিও কনটেন্ট কপিরাইট আইনে পূর্বানুমতি ছাড়া ব্যবহার করা যাবে না।
(মন্তব্যে প্রকাশিত মত মন্তব্যকারীর একান্তই নিজস্ব। amaderbarisal.com-এর সম্পাদকীয় অবস্থানের সঙ্গে এসব অভিমতের মিল আছেই এমন হবার কোনো কারণ নেই। মন্তব্যকারীর বক্তব্যের বিষয়বস্তু বা এর যথার্থতা নিয়ে amaderbarisal.com কর্তৃপক্ষ আইনগত বা অন্য কোনো ধরনের কোনো দায় নেবে না।)
১০ ঘণ্টা পর বরিশালে বাস চলাচল স্বাভাবিক, অবরোধে চরম ভোগান্তি