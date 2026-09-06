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৬ September ২০২৬ Sunday ৩:৪৩:৪৬ PM
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ভোলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাস খাদে ,আহত ৪

বোরহানউদ্দিন ((ভোলা) প্রতিনিধি:

ভোলার বোরহানউদ্দিনে অটোরিকশাকে সাইড দিতে গিয়ে ‘দিঘলদী এন্টারপ্রাইজ’ নামে একটি যাত্রীবাহী বাস উল্টে চার যাত্রী আহত হয়েছেন।
রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সকালে উপজেলার মানিকা ইউনিয়নের মিলন বাজার এলাকায় ভোলা-চরফ্যাশন আঞ্চলিক মহাসড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, চরফ্যাশন থেকে ছেড়ে আসা দিঘলদী এন্টারপ্রাইজের বাসটি মিলন বাজার এলাকায় পৌঁছালে পাশের একটি সড়ক থেকে আসা একটি অটোরিকশার সঙ্গে ধাক্কা লাগে। পরে অটোরিকশাটিকে সাইড দিতে গিয়ে বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়কের পাশে উল্টে যায়।
এতে বাসে থাকা চার যাত্রী আহত হন। স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠান।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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