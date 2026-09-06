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৬ September ২০২৬ Sunday ৪:২৫:১৫ PM
কাঠালিয়ায় ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপজেলা পর্যায়ের বাছাই পর্ব শুরু
কাঠালিয়া (ঝালকাঠি) প্রতিনিধি:
ঝালকাঠির কাঠালিয়ায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে ৫৩তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উপজেলা পর্যায়ের দুই দিনব্যাপী বাছাই পর্ব। রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টায় কাঠালিয়া উপজেলা পরিষদ মাঠে প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
উপজেলা প্রশাসন ও শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় কাঠালিয়া উপজেলার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খুদে ক্রীড়াবিদরা অংশগ্রহণ করছে।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠান
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন কাঠালিয়া উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. মকবুল হোসেন। উদ্বোধনী পর্বে উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন কর্মকর্তা-কর্মচারী, বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
প্রথম দিনের প্রতিযোগিতা
প্রতিযোগিতার প্রথম দিনে মাঠ মাতায় হ্যান্ডবল ও কাবাডি দলের খেলোয়াড়েরা। দলগত ইভেন্টের পাশাপাশি দিনটিতে সাঁতার ও দাবা প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হয়।
পরবর্তী ধাপ ও লক্ষ্য
আয়োজক সূত্র জানিয়েছে, আগামী ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উপজেলা পর্যায়ের এই বাছাই পর্ব চলবে। এখান থেকে বিজয়ী শিক্ষার্থীরা জেলা পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পাবে। এরপর পর্যায়ক্রমে জেলা, বিভাগীয় এবং জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।
প্রতিযোগিতার সার্বিক গুরুত্ব তুলে ধরে একজন স্থানীয় শিক্ষক বলেন, “শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ, নেতৃত্বের গুণাবলি এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব গড়ে তুলতে এ ধরনের ক্রীড়া আয়োজন অপরিহার্য।
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