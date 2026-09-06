বরিশালে দুই বিএনপি নেতার পদ স্থগিত

দলীয় শৃঙ্খলাভঙ্গ, দলীয় কার্যালয়ে সাংগঠনিক শিষ্টাচার পরিপন্থী আচরণ, সিনিয়র নেতাদের সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য এবং দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে বরিশালের উজিরপুর উপজেলার গুঠিয়া ইউনিয়ন বিএনপির দুই নেতার পদ স্থগিত করা হয়েছে।
শনিবার (৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬) উজিরপুর উপজেলা বিএনপির সভাপতি এস. সরফুদ্দিন আহমেদ সান্টু ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ হুমায়ুন খান স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
পদ স্থগিত হওয়া নেতারা হলেন—মোঃ কামাল মুন্সি, সহ-সাধারণ সম্পাদক, গুঠিয়া ইউনিয়ন বিএনপি এবং মোঃ আবু বক্কর সিদ্দিক, সদস্য, গুঠিয়া ইউনিয়ন বিএনপি ও সভাপতি, ৯ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপি।
প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, অভিযুক্ত দুই নেতা দলীয় শৃঙ্খলা ও সাংগঠনিক বিধিবিধান উপেক্ষা করে দলীয় কার্যালয়ে বসে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের চেয়ার দখল করে বসেন। একই সঙ্গে দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে অশালীন ও আপত্তিকর মন্তব্য, নেতাদের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর আচরণ এবং বিভিন্ন দলবিরোধী কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগও আনা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও উল্লেখ করা হয়, এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলে দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হচ্ছে এবং এতে দলের সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন হচ্ছে। এসব কর্মকাণ্ডকে দলীয় শৃঙ্খলার গুরুতর লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করে তাদের সাংগঠনিক পদ স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
উজিরপুর উপজেলা বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা, সাংগঠনিক ঐক্য ও ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ন রাখতে দলীয় সিদ্ধান্ত ও সাংগঠনিক বিধিবিধান কঠোরভাবে অনুসরণ করতে হবে। শৃঙ্খলাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও সাংগঠনিকভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে।
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