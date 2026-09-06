পিরোজপুরে গাঁজা ও বিদেশি পিস্তলসহ যুবক আটক

পিরোজপুর সদর উপজেলায় অভিযান চালিয়ে গাঁজা ও বিদেশি পিস্তলসহ মো. রাজিব খান (৩৫) নামের এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। রবিবার (৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে উপজেলার শংকরপাশা ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়।
রাত ৯টায় আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে এ তথ্য জানান পিরোজপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী।
তিনি বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শরিফুল ইসলামসহ পুলিশের একটি দল বাঁশবাড়িয়া গ্রামে অভিযান চালায়। এ সময় ওই গ্রামের বাসিন্দা রাজিব খানকে আটক করা হয়। তিনি মৃত নুরুল ইসলামের ছেলে।
পরে রাজিবের বসতঘরে তল্লাশি চালিয়ে একটি ৭.৬৫ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি ও ১০০ গ্রাম গাঁজা জব্দ করা হয়। পুলিশ জানায়, পিস্তলটির গায়ে ‘Made in USA, N1101’ লেখা রয়েছে।
তিনি জানান, আটক রাজিব খান বর্তমানে পিরোজপুর সদর থানা পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র আইন-১৮৭৮ এর সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়েরের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
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