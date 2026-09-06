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৬ September ২০২৬ Sunday ১০:৫৯:২৯ PM
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পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে মাছ ধরার সময় ট্রলারে বজ্রপাত, দুই জেলের মৃত্যু

রাঙ্গাবালী((পটুয়াখালী) অফিসঃ

পটুয়াখালীর রাঙ্গাবালীতে মাছ ধরার সময় জেলে ট্রলারে বজ্রপাতের ঘটনায় দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন আরও তিনজন।

রোববার (৬ সেপ্টেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে উপজেলার তুফানিয়া ও চরহেয়ারের মধ্যবর্তী বুড়াগৌরাঙ্গ মোহনায় এ ঘটনা ঘটে।

নিহতরা হলেন রাঙ্গাবালী সদর ইউনিয়নের যুগিরহাওলা গ্রামের হাবিব খাঁর ছেলে ইমন খাঁ (২২) এবং একই গ্রামের শহিদুল শিকদারের ছেলে শাকিব শিকদার (২৩)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সুমন খাঁর মালিকানাধীন একটি মাছ ধরার ট্রলারে পাঁচজন জেলে নদীতে মাছ ধরতে যান। বিকেলে বুড়াগৌরাঙ্গ মোহনায় জাল ফেলার সময় হঠাৎ বজ্রপাত হলে ট্রলারে থাকা পাঁচজনই আহত হন। পরে গুরুতর আহত ইমন খাঁ ও শাকিব শিকদারকে রাঙ্গাবালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাদের মৃত ঘোষণা করেন।

রাঙ্গাবালী সদর ইউনিয়নের ৬ নম্বর ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য মো. সাইদুল প্যাদা বলেন, বজ্রপাতে আহত পাঁচজনের মধ্যে ইমন ও শাকিবের মৃত্যু হয়েছে। অন্য আহতদের চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

রাঙ্গাবালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জসিম উদ্দিন বলেন, “বজ্রপাতে দুই জেলের মৃত্যুর বিষয়টি শুনেছি। ঘটনাস্থল ও নিহতদের বাড়িতে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।”

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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