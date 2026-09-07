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৭ September ২০২৬ Monday ১০:৩৯:৫৭ PM
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উজিরপুরে প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কাউন্সিল, সভাপতি মোবারক সম্পাদক খলিল

নাজমুল হক মুন্না :


বরিশালের উজিরপুরে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উপজেলা শাখার চতুর্থ বার্ষিক কাউন্সিল-২০২৬ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪টায় উপজেলা শাখার আয়োজনে এ কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা শাখার সাবেক সভাপতি মো. মাহাবুব ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মো. আবুল কাশেম, মোস্তাফিজুর রহমান শাহীন ও উজিরপুর প্রাইমারি এডুকেশন ট্রেনিং সেন্টারের ইনস্ট্রাক্টর সৈয়দ গফফার আলী।

কাউন্সিলে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের ন্যায্য অধিকার নিয়ে আলোচনা হয়। বক্তারা বেতনবৈষম্য নিরসন, পদোন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি শিক্ষকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

আলোচনা শেষে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নতুন কমিটি গঠন করা হয়। এতে প্রধান শিক্ষক মো. মোবারক মৃধা সভাপতি এবং শেখ খলিলুর রহমান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

নতুন নেতৃত্বকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে শিক্ষকদের পাশে থেকে সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়। পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, দেশপ্রেমিক ও আধুনিক জ্ঞানসমৃদ্ধ প্রজন্ম গড়ে তুলতে শিক্ষক সমাজকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান বক্তারা।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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