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১১ September ২০২৬ Friday ৪:৫৩:৩৬ PM
গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার নেতৃত্বে এবার পবিপ্রবি
দুমকি (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি:
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (জিএসটি) গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব পেয়েছে পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (পবিপ্রবি)। আগের ২১টির পাশাপাশি নতুন করে আরও তিনটি গুচ্ছভুক্ত হলে পরীক্ষায় অংশ নেওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বাড়তে পারে।
বৃহস্পতিবার (১১ সেপ্টেম্বর) ঢাকায় অনুষ্ঠিত জিএসটি গুচ্ছভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যদের সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনসহ গুচ্ছ ভর্তি কার্যক্রমের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।
পবিপ্রবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এসএম হেমায়েত জাহান বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, এবারের জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি পরীক্ষা আয়োজনের দায়িত্ব পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষার তারিখ, আবেদন প্রক্রিয়া, পরীক্ষার কেন্দ্র ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয় আগামী সভায় চূড়ান্ত করা হবে বলে তিনি জানান।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সর্বশেষ ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি ব্যবস্থায় ২০টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় অংশ নেয়। এবারের তালিকায় নতুন কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় যুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর মধ্যে পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্মীপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নারায়ণগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ঠাকুরগাঁও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাতক্ষীরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নতুন প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি আলোচনায় রয়েছে।
জিএসটি গুচ্ছ ভর্তি ব্যবস্থার আওতায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে।
এ ছাড়া গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, রাঙ্গামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, ইউনিভার্সিটি অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি বাংলাদেশ, নেত্রকোণা বিশ্ববিদ্যালয়, জামালপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, চাঁদপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, কিশোরগঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়, সুনামগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, পিরোজপুর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ও নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ও সম্ভাব্য তালিকায় রয়েছে।
নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলো যুক্ত হলে জিএসটি গুচ্ছের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা আরও বাড়বে। এতে শিক্ষার্থীদের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় পৃথকভাবে অংশ নেওয়ার পরিবর্তে সমন্বিত একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তির সুযোগ পাওয়ার পথ আরও সহজ হবে বলে সংশ্লিষ্টরা মনে করছেন।
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