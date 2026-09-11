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১১ September ২০২৬ Friday ৬:৩৬:৫৪ PM
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একদিনের ব্যবধানে বরিশালে আরও একটি ভ্রূণ উদ্ধার

নগর প্রতিনিধি:

একদিনের ব্যবধানে বরিশাল নগর থেকে আরও একটি পরিণত মানবশিশুর ভ্রূণ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বৃহস্পতিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে নগরের ১ নম্বর সি অ্যান্ড বি পোলের নিচ থেকে পলিথিনে মোড়ানো অবস্থায় ভ্রূণটি উদ্ধার করা হয় বলে নিশ্চিত করেছেন কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি আল মামুন উল ইসলাম।

এর আগে, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে নগরীর নতুন বাজার সামাজিক বন বিভাগের কার্যালয়ের সামনে ময়লার স্তূপের মধ্যে একটি বয়াম থেকে দুটি ভ্রূণ উদ্ধার করা হয়।

কোতোয়ালি মডেল থানার ওসি বলেন, জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ কল পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ভ্রূণটি উদ্ধার করে।পরে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়। ময়নাতদন্ত শেষে দাফনের ব্যবস্থা করা হবে।

ওসি বলেন, ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন পাওয়ার পর বলতে পারব ভ্রূণটি পরিণত ও জীবিত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিল কি না। ভূমিষ্ঠ হওয়ার কতদিন পর মারা গেছে, সেটিও জানা যাবে।ভ্রূণটি যমজ ছিল কি না এবং ডিএনএ প্রোফাইল সংরক্ষণের বিষয়েও প্রতিবেদনে মতামত চাওয়া হয়েছে।

আল মামুন উল ইসলাম বলেন, ভ্রূণটি বিভিন্ন ক্লিনিক্যাল বর্জ্যের সঙ্গে ফেলে দেওয়া হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে। কোনো প্রতিষ্ঠান বা ইনস্টিটিউটে পরীক্ষার কাজে ভ্রূণটি ব্যবহার করা হয়ে থাকতে পারে বলেও ধারণা করছে পুলিশ। শরীরে কোনো রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে কিনা, সেটিও পরীক্ষার জন্য জানতে চাওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হলেও ভ্রূণটি যথাযথভাবে মাটিচাপা দেওয়ার কথা। বিষয়টি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ময়নাতদন্ত ও অন্যান্য পরীক্ষার প্রতিবেদন পাওয়ার পর ভ্রূণটির বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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