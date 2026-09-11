কলাপাড়ায় ভয়ের খালের ওপর স্বস্তির সেতু

পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় খালের ওপর নির্মিত ভাসমান সেতু স্বস্তি ফিরিয়েছে স্থানীয়দের জীবনে। বিশেষ করে সরু বাঁশের সাঁকো পেরিয়ে স্কুলে যাওয়ার ঝুঁকি থেকে মুক্তি পেয়েছে শিশুরা।
লতাচাপলী ইউনিয়নের বড়হরপাড়া খালের ওপর নির্মিত ১৬৫ ফুট দীর্ঘ এই সেতুতে এখন সহজেই পারাপার করছেন শিক্ষার্থীসহ শত শত গ্রামবাসী। কাঠ ও ৪০টি প্লাস্টিকের ড্রাম দিয়ে সেতুটি নির্মাণ করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘ডু সামথিং ফাউন্ডেশন’। স্থানীয়দের আশা, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ করা হলে সেতুটি দীর্ঘদিন মানুষের চলাচলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, প্রায় পাঁচ বছর আগে খালের ওপর থাকা লোহার সেতুটি ভেঙে যাওয়ার পর নতুন করে কোনো স্থায়ী সেতু নির্মাণ করা হয়নি। এরপর থেকে খাল পারাপারে ভেলা, নৌকা ও বাঁশের সাঁকোর ওপর নির্ভর করতে হতো গ্রামবাসীকে। বর্ষা মৌসুমে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে উঠত। এতে সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগে পড়তেন স্কুলশিক্ষার্থী, নারী ও বয়স্করা।
লতাচাপলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান বলেন, ‘দীর্ঘদিন ধরে ব্রিজটি ভাঙা থাকায় এলাকার মানুষ চরম দুর্ভোগে ছিলেন। ভাসমান সেতু নির্মাণের ফলে তাদের কষ্ট অনেকটাই কমেছে। ’
গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে সেতুটি পরিদর্শন করেছেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আরিফুজ্জামান। তিনি বলেন, ‘মানুষের চলাচলের কষ্ট লাঘবে এমন ভাসমান সেতু নির্মাণ অত্যন্ত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। সেতুটি সুন্দর ও কার্যকর হয়েছে। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য ডু সামথিং ফাউন্ডেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। ’
ডু সামথিং ফাউন্ডেশনের বরিশাল বিভাগীয় কো-অর্ডিনেটর মো. জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘মানুষের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি দূর করতেই আমরা সেতুটি নির্মাণ করেছি। উপকূলীয় মানুষের জীবনমান উন্নয়নে আমাদের মানবিক ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।
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