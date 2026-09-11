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১১ September ২০২৬ Friday ৮:৩৬:৩৯ PM
পটুয়াখালী কুয়াকাটা সড়কে অ্যাম্বুলেন্স ও বাস মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত-০১, আহত-০২
নিজস্ব প্রতিনিধি:
পটুয়াখালী কুয়াকাটা সড়কে অ্যাম্বুলেন্স ও যাত্রীবাহী বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে মোঃ শাকিল (২১) নামের এক রোগির মৃত্যু হয়েছে। বিষ পানে আক্রান্ত শাকিলকে উন্নত চিকিৎসার জন্য পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার এ দূর্ঘটনার শিকার হয়। আহত হয়েছেন ইউসুফ ও রুমা নামের দুইজন স্বজন।
শুক্রবার বিকাল চারটার দিকে পটুয়াখালীর পায়রা পেট্রোল পাম্প চত্তরে এঘটনা ঘটে। নিহত শাকিল আমখোলা ইউনিয়নের ১ নম্বর ওয়ার্ডের দরিবাহের চর এলাকার আবুল কালাম সরদারের ছেলে।
শাকিলের মা হোসনেয়ারা বেগম জানান, শাকিল অভিমান করে বিষপান করায় তাকে চিকিৎসার জন্য অ্যাম্বুলেন্সে করে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। অ্যাম্বুলেন্সে তার মা, চাচিসহ মোট ছয়জন ছিলেন। পায়রা পাম্পের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা কুয়াকাটাগামী একটি বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে শাকিল গুরুতর আহত হন। পরে তাকে রক্তাক্ত অবস্থায় অ্যাম্বুলেন্স থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়।
পটুয়াখালী ২৫০ শয্যা হাসপাতালের চিকিৎসক ডা. জাকের হোসেন বলেন, হাসপাতালে আনার আগেই শাকিলের মৃত্যু হয়েছে।
পটুয়াখালী সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মনিরুজ্জামান বলেন, চিকিৎসার জন্য আমখোলা থেকে শাকিলকে অ্যাম্বুলেন্সে করে পটুয়াখালী সদর হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছিল। পথে বাসের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের সংঘর্ষ হলে তিনি মারা যান। এ ঘটনায় ইউসুফ ও রুমা আহত হয়েছেন।
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