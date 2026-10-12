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১২ October ২০২৬ Monday ৩:২০:০৯ PM
২১ জানুয়ারি শুরু ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন, ভোট হবে ৫ ধাপে
নিজস্ব প্রতিনিধি:
আগামী ২১ জানুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন। পাঁচ ধাপে দেশের প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ইউনিয়ন পরিষদে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৭ সালের ২৭ মে’র মধ্যে পুরো নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ করার পরিকল্পনা করছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।
সোমবার (১২ অক্টোবর) রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচন ভবনে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের সময় নির্ধারণসংক্রান্ত সভা শেষে এসব তথ্য জানান নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার আবুল ফজল মোহাম্মদ সানাউল্লাহ।
নির্বাচন কমিশনার জানান, প্রথম ধাপে আগামী ২১ জানুয়ারি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। দ্বিতীয় ধাপে ৪ ফেব্রুয়ারি, তৃতীয় ধাপে ২৯ এপ্রিল, চতুর্থ ধাপে ১৩ মে এবং পঞ্চম ধাপে ২৭ মে ভোটগ্রহণের পরিকল্পনা রয়েছে।
তিনি বলেন, ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন নিয়ে প্রাক্-প্রস্তুতিমূলক সভা হয়েছে। দেশের প্রায় ৪ হাজার ৩০০ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচন পাঁচ ধাপে অনুষ্ঠিত হবে। ২০২৭ সালের ২৭ মে’র মধ্যে এসব নির্বাচন সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে।
নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক তথ্য পরবর্তী সময়ে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হবে।
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