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২৭ October ২০২৬ Tuesday ৭:২৪:০২ PM
উপকূলীয় পরিবেশ, মৎস্যসম্পদ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সমুদ্র তীরে জেলে পরিবারের উদ্যোগে ফলদ ও বনজ গাছের চারা রোপণ।
কলাপাড়া (পটুয়াখালী) প্রতিনিধি।।
উপকূলীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষা, সবুজায়ন বৃদ্ধি এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলায় পটুয়াখালীর কলাপাড়া উপজেলার গঙ্গামতি জেলে পল্লীতে ২০০টি ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপণ করেছে জেলে পরিবারের সদস্যরা।
মঙ্গলবার (২৭ অক্টোবর) শেষ বিকালে স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের নিজস্ব অর্থায়ন এবং স্বেচ্ছাশ্রমে এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়। স্থানীয় জেলেদের উদ্যোগে আয়োজিত এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো উপকূলীয় প্রকৃতি সংরক্ষণ এবং পরিবেশ রক্ষায় স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। উপকূলীয় অঞ্চল প্রাকৃতিক দুর্যোগ, লবণাক্ততা, ভূমিক্ষয় এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিভিন্ন প্রভাবের মুখোমুখি হচ্ছে। এ পরিস্থিতিতে উপকূলের উপযোগী বৃক্ষরোপণ ও বিদ্যমান প্রাকৃতিক পরিবেশের সুরক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাছ মাটির ক্ষয় কমাতে, কার্বন সংরক্ষণে, স্থলজ জীববৈচিত্র্যের আবাসস্থল তৈরিতে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে ভূমিকা রাখে। কর্মসূচিতে নিম, জাম, আমলকি, বিলম্ব, হরতকি ও বয়রা প্রজাতির মোট ২০০টি গাছের চারা ও কলম রোপণ করা হয়। এর মধ্যে নিম ৪০টি, জাম ৬০টি, আমলকি ৪০টি, বিলম্ব ২০টি, হরতকি ২০টি এবং বয়রা ২০টি। উপযুক্ত স্থানে এসব গাছের চারা বেড়ে উঠলে তা স্থানীয় সবুজায়ন বৃদ্ধি, পাখি ও অন্যান্য জীবের আবাসস্থল তৈরিতে এবং পরিবেশ সংরক্ষণে অবদান রাখতে পারে।
বনের সঙ্গে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর সম্পর্ক উপকূলীয় পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ বন ও উপকূলীয় জলাভূমি অনেক মাছ ও জলজ প্রাণীর প্রজনন, আশ্রয় এবং খাদ্যপ্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ তৈরি করে। এসব প্রাকৃতিক আবাসস্থল জলজ জীববৈচিত্র্য ও খাদ্যজালের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ফলে বন, জলাভূমি ও জলজ বাস্তুতন্ত্রের সুস্থতা মৎস্যসম্পদের দীর্ঘমেয়াদি স্থায়িত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত। আর মৎস্যসম্পদের ওপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়ের জীবন ও জীবিকাও এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িত। সে লক্ষ্যেই এই বৃক্ষ রোপন কার্যক্রম শুরু করেছেন। এটি অব্যহত থাকবে বলে জানায় জেলেরা।
ব্লু অ্যাকশন ফান্ডের অর্থায়নে পরিচালিত এবং ডব্লিউসিএস (WCS) ও ওয়ার্ল্ডফিশের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত ‘সুস্থ সাগর’ প্রকল্পের গবেষণা সহকারী মো. বখতিয়ার রহমান বলেন, “উপকূলীয় বন, নদী ও সমুদ্রের বাস্তুতন্ত্র একে অপরের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। বিশেষ করে ম্যানগ্রোভ বন ও উপকূলীয় জলাভূমি অনেক মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণীর প্রজনন, আশ্রয় এবং খাদ্যপ্রাপ্তির অনুকূল পরিবেশ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বন ও জলাভূমির মতো প্রাকৃতিক আবাসস্থল ক্ষতিগ্রস্ত হলে জলজ জীববৈচিত্র্য এবং মৎস্যসম্পদের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে। তাই উপকূলীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংরক্ষণ শুধু জীববৈচিত্র্য রক্ষার বিষয় নয়, বরং মৎস্যসম্পদ এবং জেলে সম্প্রদায়ের জীবন-জীবিকার দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তার সঙ্গেও জড়িত।” তিনি আরও বলেন, “আমরা স্থানীয় জেলেদের নিজেদের উদ্যোগে ও নিজস্ব অর্থায়নে পরিবেশ সংরক্ষণে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেছি। গঙ্গামতির এই বৃক্ষরোপণ উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের পরিবেশগত দায়িত্ববোধ ও অংশগ্রহণের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। শুধু গাছ লাগানোই যথেষ্ট নয়; রোপিত চারাগুলোর যথাযথ পরিচর্যা, সুরক্ষা ও টিকে থাকা নিশ্চিত করাও জরুরি। স্থানীয় জনগণ সম্মিলিতভাবে এ দায়িত্ব পালন করলে উপকূলীয় পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক ফল পাওয়া সম্ভব।” এদিকে, স্থানীয় উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরে মো. আল-আমিন হাওলাদার বলেন, “গঙ্গামতির উপকূলীয় বন ও প্রাকৃতিক পরিবেশ আমাদের জীবন ও জীবিকার সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। উপকূলীয় এলাকায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পরিবেশ নিশ্চিত করতে গাছপালা ও প্রাকৃতিক প্রতিবেশ সংরক্ষণ করা জরুরি। আমরা চাই, স্থানীয় মানুষ নিজের উদ্যোগে এবং নিজস্ব দায়িত্ববোধ থেকে পরিবেশ রক্ষায় এগিয়ে আসুক। এ কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা শুধু গাছ লাগাতে চাই না, বরং রোপিত চারাগুলো রক্ষা ও পরিচর্যার মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদে উপকূলের পরিবেশ সংরক্ষণে ভূমিকা রাখতে চাই।” উদ্যোক্তারা জানান, এ উদ্যোগের বিশেষ দিক হলো—গাছের চারা সংগ্রহ থেকে শুরু করে রোপণ ও পরিচর্যার দায়িত্ব পালনে স্থানীয় জনগণের নিজস্ব অর্থায়ন ও স্বেচ্ছাশ্রমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। রোপণ-পরবর্তী সময়ে চারাগুলোর সুরক্ষা, নিয়মিত পরিচর্যা এবং টিকে থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ। তাঁদের মতে, স্থানীয় মানুষ নিজের এলাকার পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করলে প্রকৃতি সংরক্ষণের কার্যক্রম আরও টেকসই হওয়ার সুযোগ তৈরি হয়। গঙ্গামতির মতো উপকূলীয় এলাকায় পরিবেশ সংরক্ষণ শুধু নতুন গাছ লাগানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিদ্যমান গাছপালা ও প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষা, মাটির স্থিতিশীলতা বজায় রাখা এবং স্থানীয় জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণও এর গুরুত্বপূর্ণ অংশ। স্থানীয় জেলে সম্প্রদায়ের জীবিকা সমুদ্র, উপকূলীয় পরিবেশ ও প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়ায় এসব সম্পদের সুরক্ষা তাঁদের জীবন-জীবিকার ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গামতির এ উদ্যোগ স্থানীয় জনগণের নেতৃত্বে পরিবেশ সংরক্ষণের একটি ইতিবাচক দৃষ্টান্ত। উপযুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ, রোপিত চারাগুলোর দীর্ঘমেয়াদি পরিচর্যা এবং বিদ্যমান প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রের সুরক্ষা নিশ্চিত করা গেলে এ ধরনের উদ্যোগ উপকূলীয় পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য ও মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। # কলাপাড়া,পটুয়াখালী
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