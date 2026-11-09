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৯ November ২০২৬ Monday ৬:২৩:২০ PM
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চাঁদা না পেয়ে ঠিকাদারের মোটরসাইকেল ছিনতাই, বাবুগঞ্জের বিএনপির ৩ নেতা গ্রেফতার

বাবুগঞ্জ (বরিশাল) প্রতিনিধি:

বরিশালের বাবুগঞ্জ উপজেলায় চাঁদাবাজির মামলায় বিএনপির তিন নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

রোববার (৮ নভেম্বর) বিমানবন্দর থানায় সড়ক নির্মাণকাজে ঠিকাদারের কাছে চাঁদা দাবি ও মোটরসাইকেল ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগে ঠিকাদার রুস্তম হাওলাদার বাদী হয়ে মামলা করেন। ওই রাতেই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- মাধবপাশা ইউনিয়নের পশ্চিম পাংশা ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুব মোল্লা (৪৫), বিএনপি নেতা মো. সাকিব হাওলাদার (৩৫) ও মো. মুবিন মোল্লা (২২)।

বিমানবন্দর থানা ও মামলার সূত্রে জানা গেছে, বাইপাস-হাদিবাসকাঠী সড়কের ২৬০০ মিটার পিচঢালাই নির্মাণকাজে সাব-ঠিকাদার হিসেবে কাজ করছিলেন রুস্তম হাওলাদার। শনিবার (৭ নভেম্বর) রাতে বাড়ি ফেরার পথে বাদলা প্রাথমিক বিদ্যালয়সংলগ্ন মাঠ এলাকায় পৌঁছালে অভিযুক্তরা তার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। দাবীকৃত টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অভিযুক্তরা তাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও হুমকি দেন। একপর্যায়ে তার ব্যবহৃত একটি ডিসকভার মোটরসাইকেল নিয়ে যান।

ঠিকাদার রুস্তম আলী বলেন, মাহবুব মোল্লা তার দলবল নিয়ে তার কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেন। টাকা দিতে অপারগতা জানালে তিনি লোকজন পাঠিয়ে তাকে মারধর করান এবং তার মোটরসাইকেলটি ছিনিয়ে নিয়ে যান।

অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপি নেতা মাহবুব মোল্লা বলেন, আমি রুস্তমের কাছে টাকা পাই। এমনকি ওই সড়কের কাজে আমি অংশীদার। পাওনা টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় মোটরসাইকেলটি নিয়ে নিজের কাছে রেখেছি। পাওনা টাকা আদায়ে মোটরসাইকেল নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি আইনসম্মত কি না, জানতে চাইলে তিনি বিষয়টি এড়িয়ে যান।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (এসআই) সানোয়ার হোসেন বলেন, ঠিকাদারের কাছে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি ও মোটরসাইকেল ছিনতাইয়ের ঘটনায় থানায় চাঁদাবাজির মামলা হয়েছে। আসামিদের গ্রেপ্তার করে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

সম্পাদনা: আমাদের বরিশাল ডেস্ক
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